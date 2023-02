10 Kapal Pesiar Termahal di Dunia, Paling Mahal Harganya Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal pesiar adalah jenis kapal yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang istimewa bagi para penumpangnya. Bakal ada fasilitas restoran, sarana olahraga, spa, bioskop, hingga kasino yang mungkin dapat penumpang nikmati.

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, kapal pesiar semakin populer sebagai opsi wisata perjalanan bagi kalangan elite. Para penumpang dapat memandangi laut indah sambil melakukan berbagai aktivitas seru di atas kapal.

Kapal Pesiar Termahal di Dunia

Luar biasanya harga kapal pesiar dan fasilitas mewah yang ditawarkan tentu membuat biaya sewa kapal tersebut cukup mahal. Harga kapal pesiar termahal di dunia mencapai miliaran dolar. Berikut daftar kapal pesiar termahal di dunia versi wealthygorilla.

10. Serene – US$ 300 Juta (Rp 4,5 Triliun)

Serene memiliki tinggi 135 meter. Kapal pesiar ini dibangun pada 2011 oleh Fincantieri, perusahaan pembuat kapal asal Italia. Menurut miliarder Rusia, Yuri Scheffler, Serene menjadi salah satu kapal pesiar favorit untuk para orang kaya raya. Bill Gates kabarnya pernah menghabiskan jutaan dolar dalam seminggu di kapal tersebut.

Pada 2015, Serene dibeli oleh Pangeran Mohammed bin Salman dari Arab Saudi untuk menampung sekitar 24 tamu dan 52 awak kapal. Terdapat sejumlah kolam renang, dua helipad, sebuah kapal selam, dan ruang pemandangan bawah laut yang menakjubkan di dalamnya.

9. Al Said – US$ 300 Juta (Rp 4,5 Triliun)

Kapal pesiar super ini dimiliki dan dinamai oleh Sultan Oman, Qaboos bin Said Al Said. Dibangun pada 2007–2008, sedikit hal yang diketahui tentang Al Said. Kapal itu memiliki aula konser yang cukup besar untuk menampung 50 penampil orkestra. Al Said dapat menampung hingga 70 tamu dan 154 awak dengan kecepatan maksimal 40 kilometer per jam.

8. Radiant – US$ 320 Juta (Rp 4,9 Triliun)

Radiant dibangun oleh Lürssen pada 2009 dan kini dimiliki oleh miliarder Uni Emirat Arab (UEA), Abdulla Al Futtaim. Dengan panjang sekitar 110 meter dan berat kotor sekitar 5.027 ton, Radiant dapat menampung hingga 20 tamu serta 44 awak.

Kapal pesiar ini memiliki beberapa fasilitas renang, helipad, ruang pijat, bioskop, gimnastik, dan jacuzzi. Radiant juga dilengkapi dengan meriam air yang sangat kuat untuk mempertahankan diri dari serangan bajak laut.

7. Dubai – US$ 400 Juta (Rp 6 Triliun)

Kapal pesiar “Dubai” dimiliki oleh Perdana Menteri UEA Syekh Mohammed Rashid Al Maktoum. Fasilitasnya mencakup jacuzzi, kolam renang dengan ubin khusus, helipad, serta tangga kaca melingkar yang berubah warna saat diterangi dari atas. Dubai juga memiliki dek pemisah dek, beberapa area VIP dan sosial, suite tamu, dan kapasitas awak hingga 115 orang.

6. Motor Yacht A – US$ 440 Million (Rp 6,7 Triliun)

Motor Yacht A memiliki tampilan yang mengesankan dengan tinggi 120 meter. Kapal pesiar itu dibuat oleh Blohm+Voss dan rilis pada 2008. Saat ini, Motor Yacht A diprediksi sedang berada di tangan Andrey Melnichenko, pengusaha miliarder dan aktivis filantropi asal Rusia.

Punya panjang sekitar 120 meter, kapasitas tampung Motor Yacht A mencakup 14 tamu dan 42 awak. Ada kamar tidur utama seluas 232 meter persegi, diskotik, hanggar helikopter, speedboat teRp isah sepanjang 9 meter, dan kolam renang berlantai kaca.

5. Topaz – US$ 527 Juta (Rp 8 Triliun)

Satu lagi buatan Lürssen, ada Topaz di lima besar kapal pesiar termahal sedunia. Topaz dibangun di Jerman dan rilis pada 2012 untuk seorang konglomerat Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Eksterior kapal pesiar ini dirancang oleh Tim Heywood, sedangkan Terence Disdale Design mengerjakan interiornya. Topaz memiliki jacuzzi besar di dek utama, kolam renang, landasan helikopter ganda, gimnastik canggih, bioskop, dan ruang konferensi.

4. Azzam – US$ 600 Juta (Rp 9,1 Triliun)

Kapal pesiar super setinggi 180 meter ini adalah kapal pesiar terbesar di dunia hingga saat ini. Azzam dimiliki oleh Shekh Khalifah bin Zayed Al Nahyan, eks Presiden UEA dan Emir Abu Dhabi.

Lagi-lagi, Lürssen Yachts menjadi pabrikan di balik pembangunan kapal pesiar superbesar tersebut. Azzam memiliki sistem pertahanan misil, kamar utama anti peluru, serta kecepatan lebih dari 65 kilometer per jam yang menjadikannya salah satu kapal pesiar tercepat di dunia.

3. Streets of Monaco – US$ 1 Miliar (Rp 15,2 Triliun)

Streets of Monaco sejatinya masih berupa rancangan saat ini. Kapal pesiar setinggi 155 meter itu berkonsep miniatur Monako, lengkap dengan landmark khas Monte Carlo. Streets of Monaco juga direncanakan bakal memiliki sirkuit go-kart, tiga kolam renang, kapal selam mini, helipad, tujuh suite tamu, air terjun mini, dan restoran dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan.

2. Eclipse – US$ 1,5 Miliar (Rp 22,8 Triliun)

Kapal pesiar termahal kedua di dunia yakni Eclipse yang dimiliki oleh Roman Abramovich. Miliarder Rusia tersebut diketahui tidak mengeluarkan modal apa pun untuk Eclipse. Abramovich memasang sistem pertahanan pribadi yang mencakup sensor pendeteksi rudal, alarm penyusup, pelapis baja, serta jendela antipeluru di kamar tidur utama. Eclipse memiliki dua helipad, dua kolam renang, 24 kamar tidur tamu, ruang disko, dan kapal selam mini.

1. History Supreme – US$ 4,8 Miliar (Rp 72,9 Triliun)

History Supreme merupakan kapal pesiar yang memiliki panjang 30,5 meter dan terbuat dari 10.000 kilogram emas padat serta platinum. Kapal pesiar ini dirancang oleh desainer terkenal, Stuart Hughes untuk Robert Kuok, pengusaha sekaligus orang terkaya di Malaysia. History Supreme membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk selesai dibangun beserta seluruh interiornya.

Di kamar tidur utama, ada patung tulang T-Rex asli dan dinding yang seluruhnya terbuat dari batu meteorit. Master suite dari History Supreme juga memiliki Aquavista Panoramic Wall Aquarium berbahan dasar emas 24 karat.

NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM | WEALTHYGORILLA

