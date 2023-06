Daniel Ellsberg, Pembocor Pertama Dokumen Rahasia AS, Mangkat pada Usia 92 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Ellsberg, analis militer Amerika Serikat yang berubah pikiran tentang Perang Vietnam dan membuatnya membocorkan dokumen rahasia "Makalah Pentagon", wafat dalam usia 92 tahun pada Jumat.

Seperti dilansir Reuters, Ellsberg, yang didiagnosis menderita kanker pankreas yang tidak dapat dioperasi pada Februari, meninggal di rumahnya di Kensington, California, kata keluarganya.

Jauh sebelum Edward Snowden dan Wikileaks mengungkapkan rahasia pemerintah atas nama transparansi, Ellsberg memberi tahu rakyat Amerika bahwa pemerintah mereka mampu menyesatkan dan bahkan membohongi mereka.

Di tahun-tahun terakhirnya Ellsberg menjadi advokat untuk pelapor dan pembocor rahasia negara. Adapun kebocoran "Pentagon Papers" -nya digambarkan dalam film "The Post" pada 2017.

Ellsberg diam-diam pergi ke media pada 1971 dengan harapan mempercepat akhir Perang Vietnam. Itu membuatnya menjadi sasaran kampanye kotor oleh Gedung Putih Nixon. Henry Kissinger, yang saat itu adalah penasihat keamanan nasional presiden, menyebutnya sebagai "orang paling berbahaya di Amerika yang harus dihentikan dengan segala cara."

Ketika dia pergi ke Saigon untuk Departemen Luar Negeri pada pertengahan 1960-an, Ellsberg memiliki resume yang mengesankan. Dia telah memperoleh tiga gelar dari Harvard, bertugas di Korps Marinir dan bekerja di Pentagon dan RAND Corporation, wadah pemikir penelitian kebijakan yang berpengaruh.

Dia adalah pejuang Perang Dingin yang berdedikasi dan elang di Vietnam pada saat itu. Namun Ellsberg, dalam bukunya pada 2003, “Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers,” mengatakan bahwa dia baru satu minggu dalam perjalanan tugas dua tahun di Saigon ketika menyadari bahwa AS berperang dalam perang yang tidak mungkin dimenangkan.

Sementara itu, atas perintah Menteri Pertahanan Robert McNamara, para pejabat Pentagon diam-diam menyusun laporan setebal 7.000 halaman yang mencakup keterlibatan AS di Vietnam dari 1945 hingga 1967. Ketika selesai pada 1969, dua dari 15 salinan yang diterbitkan masuk ke RAND Corporation. , tempat Ellsberg bekerja.