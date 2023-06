Bolak Balik Presiden AS Joe Biden Jatuh, Pernah Terhuyung di Bali, Terakhir Tersungkur di Akademi Angkatan Udara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden baru-baru ini jatuh lantaran menyandung karung pasir. Insiden itu terjadi usai dirinya membagikan ijazah di pembukaan Akademi Angkatan Udara AS di Colorado pada Kamis, 1 Juni 2023.

Kejadian Joe Biden tersandung bukan kali pertama. Dalam beberapa kesempatan, pria berusia 80 tahun itu kerap mengalami kejadian identik. Berikut rangkuman sejumlah insiden Joe Biden mengalami kejadian kurang mengenakkan.

1. Mei 2020, terhuyung naik tangga Air Force One saat hendak ke Illionis

Pada Mei 2020 lalu, Biden juga terekam kehilangan keseimbangan sebentar saat menaiki tangga Air Force One di Pangkalan Angkatan Udara Andrews dalam perjalanan ke Illinois. Pada kesempatan itu, Biden berhasil menahan diri. Dia berhasil tak jatuh setelah mencengkeram erat pegangan tangga dengan tangan kanannya saat dia berjalan ke pesawat.

Presiden AS Joe Biden mencengkeram pagar setelah dia tersandung saat menaiki Air Force One saat dia berangkat dari Washington dalam perjalanan ke Atlanta, Georgia untuk mempromosikan paket bantuan penyakit virus korona (COVID-19) senilai $ 1,9 triliun di Pangkalan Bersama. Andrews, Maryland, AS, 19 Maret 2021. REUTERS/Carlos Barria

2. Maret 2021, tersandung dua kali di tangga Air Force One saat hendak ke Georgia

Pada Maret 2021, Biden tersandung dua kali sebelum gagal saat mencoba berangkat ke Georgia. ada saat itu, wakil sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyalahkan embusan angin yang tidak tepat waktu atas kejatuhan presiden. Biden dikabarkan menjalani pemeriksaan fisik.

Dokter Gedung Putih Kevin O’Connor mengatakan Biden memiliki gaya berjalan yang kaku. Penyebabnya, kata dia, Presiden AS itu memiliki arthritis tulang belakang yang signifikan, artritis kaki pasca-fraktur ringan, dan neuropati perifer sensorik ringan dari kaki.

3. Juni 2022, jatuh dari sepeda

Presiden Amerika Serikat Joe Biden jatuh dari sepeda pada Sabtu, 18 Juni 2022. Biden terjungkal ketika hendak berhenti untuk menyambut para pendukung selama perjalanan akhir pekan ke Pantai Rehoboth, Delaware.

Seperti dilansir Reuters, Ahad 19 Juni 2022, Biden sendiri tampak tidak terluka dan kembali berdiri setelah terjatuh dari sepedanya.

4. November 2022, nyaris jatuh dari tangga saat hadiri KTT G20 di Bali

Presiden Joe Biden terlihat terhuyung-huyung di tangga sambil didampingi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Insiden kecil itu terjadi di hari kedua KTT G20, di Bali, Indonesia pada November 2022 lalu. Sebuah video menunjukkan Joe Biden tersandung sebentar saat menaiki tangga tetapi dengan aman dipegang oleh Presiden Joko Widodo.

5. Februari 2023, tersandung saat naik tangga Air Force One di Polandia

Presiden Biden mengalami masalah dalam menjaga keseimbangannya pada Rabu, 22 Februari 2023 lalu. Dia tersandung saat menaiki tangga Air Force One dalam perjalanan pulang dari Polandia. Orang nomor satu AS itu jatuh ke depan sekitar setengah tangga ke pesawat. Biden segera berdiri kembali dan melanjutkan ke pintu.

Biden dijadwalkan kembali ke Washington Rabu malam setelah kunjungan tiga hari ke Eropa timur untuk menandai peringatan invasi Rusia ke Eropa.

6. Maret 2023, hampir jatuh saat naik tangga Air Force One di Alabama

Presiden Biden goyah dan hampir jatuh saat menaiki tangga Air Force One pada Minggu, 5 Maret 2023 saat menaiki penerbangannya kembali ke Delaware dari Alabama. Biden mengunjungi kota Selma untuk memperingati 58 tahun pawai “Minggu Berdarah” selama era hak-hak sipil dan mendorong Kongres untuk meloloskan reformasi pemilu.

Presiden AS Joe Biden terjatuh saat menghadiri upacara wisuda US Air Force di Falcon Stadium di Colorado Springs, Colorado, AS, 1 Juni 2023. Twitter/@JakeSchneider

7. Juni 2023, tersandung di Akademi Angkatan Udara

Biden baru-baru ini jatuh lantaran menyandung karung pasir. Insiden terjadi usai dirinya membagikan ijazah di pembukaan Akademi Angkatan Udara AS di Colorado pada Kamis, 1 Juni 2023. Gedung Putih mengatakan Joe Biden baik-baik saja setelah insiden tersebut. Biden lalu bercanda tentang hal itu sambil berteriak, “Saya dikantongi pasir!” kepada wartawan setelah keluar dari Marine One Kamis malam.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA

