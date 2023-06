Biden Jatuh Tersandung Karung Pasir di Acara Wisuda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden tersandung karung pasir dan jatuh setelah ia selesai membagikan ijazah di pembukaan Akademi Angkatan Udara AS di Colorado pada Kamis, 1 Juni 2023. Biden tampak baik-baik saja meski telah jatuh. Ia mampu berjalan tanpa bantuan ke kursinya di tribun. Dia juga terlihat tersenyum dan berlari menuju kendaraannya di akhir upacara.

Gedung Putih mengatakan Joe Biden baik-baik saja setelah insiden tersebut. Dia lalu bercanda tentang hal itu sambil berteriak, "Saya dikantongi pasir!" kepada wartawan setelah keluar dari Marine One Kamis malam.

Baca Juga: Biden Bersumpah Swedia Segera Gabung NATO

Biden jatuh saat berlari menjauh dari panggung tengah, di mana dia sebelumnya menyampaikan pidato pembukaan kepada lulusan akademi. Dia menghabiskan lebih dari 90 menit membagikan ijazah dan memberi selamat kepada ratusan taruna.

Saat dia bergerak menuju tempat duduknya, dia tersandung lalu jatuh ke tanah. Joe Biden mendarat di pinggul kanannya sebelum berdiri dengan bantuan tangan kanannya. Sekelompok pria, termasuk seorang pejabat Akademi Angkatan Udara dan dua agen Dinas Rahasia, menggenggam lengan Biden untuk membantunya berdiri kembali.

Saat dia bangkit kembali, Biden menunjuk kembali ke tanah tempat dia tersandung. Ia menunjukkan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Video momen itu menunjukkan karung pasir diletakkan di depan podium di dekat tempat Biden berdiri. Sebelumnya, karung pasir telah digunakan untuk membebani dua teleprompter.

Ia lalu kembali ke tempat duduknya di tribun tanpa bantuan, dan tampil dengan semangat saat upacara selesai.

"Dia baik-baik saja. Ada karung pasir di atas panggung saat dia berjabat tangan,” tulis direktur komunikasi Ben LaBolt di Twitter. Joe Biden tidak menanggapi pertanyaan tentang episode tersebut saat dia meninggalkan Colorado sekitar satu jam setelah tersandung.

Biden yang berusia 80 tahun adalah presiden tertua di Amerika Serikat. Ia mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Dia sebelumnya tersandung di depan umum, termasuk jatuh ke tanah saat bersepeda tahun lalu di Delaware. Dia juga terlihat tergelincir di tangga saat menaiki Air Force One.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terlepas dari insiden itu, dokter Biden mengatakan secara fisik sehat untuk bertugas di kantor. Dalam pemeriksaan fisik baru-baru ini, dokter Biden telah memeriksa gaya berjalan presiden yang kaku, menentukan bahwa itu adalah akibat dari perubahan "keausan" pada tulang belakang Biden.

Meski berusia lanjut, pembantu Biden mengatakan jadwalnya tetap padat. Ia masih mampu melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dalam pidatonya kepada para lulusan akademi, Biden menjelaskan usianya, yang telah direbut oleh lawan politiknya sebagai bukti ketidakmampuan untuk menjalani masa jabatan berikut. “Ketika saya lulus SMA 300 tahun lalu, saya mendaftar ke Akademi Angkatan Laut,” katanya sambil tertawa.

Biden mengatakan kepada lulusan Akademi Angkatan Udara AS bahwa mereka memasuki dunia yang berubah dengan cepat. Biden juga menekankan peran penting dukungan AS untuk sekutu dan mitranya. Ia juga menekankan bantuan AS yang berkelanjutan untuk Ukraina.

CNN

Pilihan Editor: Rusia Klaim Dua Warganya Terbunuh Setelah Ukraina Menembaki Kawasan Perbatasan