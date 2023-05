10 Parfum Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp 19,2 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Parfum atau wewangian kerap digunakan banyak orang, baik oleh kaum adam maupun kaum hawa. Berbagai jenis aroma, mulai dari buah-buahan hingga berbahan baku kayu juga tersedia sesuai selera masing-masing individu. Meski bukan menjadi kebutuhan primer, ternyata ada beberapa parfum termahal di dunia karena dibuat oleh merek ternama maupun memanfaatkan bahan langka.

Daftar Parfum Termahal di Dunia

Berikut 10 parfum termahal di dunia menurut situs Wealthy Gorilla yang harganya dikonversi dalam mata uang Rupiah (kurs Rp 14.884).

10. JAR Bolt of Lightning

Perusahaan perhiasan Amerika yang bermarkas di Paris, Arthur Rosenthal meliris parfum bernama Jar Bolt of Lightning. Parfum untuk wanita ini memiliki aroma utama teh hijau dan bunga sedap malam. Untuk sebotol wewangian berwarna kuning ini, konsumen harus menyiapkan uang US$ 765 per ons atau Rp 11,4 juta.

9. Joy by Jean Patou

Sesuai dengan namanya, parfum ini diciptakan oleh Jean Patou. Dia dikenal sebagai peracik minyak wangi dengan aroma unik dan kualitas tahan lama. Salah satu karya terbaiknya dari masa 1929 ini memakai 10.000 bunga melati. Harga yang dipatok sebesar US$ 850 per ons atau Rp 12,6 juta.

8. Caron Poivre

Posisi ke-8 parfum termahal di dunia diraih oleh Caron Poivre. Salah satu rumah produksi wewangian tertua di Prancis ini telah berdiri sejak 1904. Aroma yang menyeruak dari minyak wangi buatan Baccarat ini identik dengan kesan pedas dari lada merah dan perpaduan bunga. Untuk tiap ons parfum ini, konsumen harus membayar US$ 1.000 atau Rp 14,8 juta.

7. Hermes 24 Faubourg

Perusahaan yang berfokus pada pembuatan tas kulit, perhiasan, dan jam tangan, yakni Hermes International juga meluncurkan sebuah parfum. Hermes 24 Faubourg dirilis pada 1995 dengan kemasan unik dan eksklusif hanya 1.000 botol. Parfum seharga US$ 1.500 atau Rp 22,3 juta ini mengandung jeruk dan vanila.

6. Clive Christian No. 1

Pada 2001, Christian mengumumkan produk baru mereka, yakni parfum. Minyak wangi ini diracik dengan berbagai jenis bahan, termasuk rempah-rempah, seperti pala dan kapulaga. Untuk membawa parfum dengan leher botol terbuat dari perak berlapis emas 24 karat ini, konsumen harus merelakan uang US$ 2.150 per ons atau Rp 32 juta.

5. Chanel Grand Extrait

Brand Chanel juga mengeluarkan salah satu parfum termahal di dunia. Pada 1921, sang pencetus, Gabrielle Chanel ingin menghadirkan parfum yang mewakili wanita sejati. Dengan lima sampel, ia memutuskan untuk memilih parfum ini dengan harga yang ditaksir mencapai US$ 4.200 per ons atau Rp 62,5 juta.

4. Baccarat Les Larmes Sacree de Thebes

Salah satu perusahaan parfum tertua di dunia, yakni Baccarat yang telah beroperasi sejak 1764 memperkenalkan minyak wangi berbentuk piramida. Baccarat Les Larmes Sacree de Thebes menggunakan bahan berupa kristal halus. Tidak mengherankan apabila harga untuk setiap onsnya menyentuh US$ 6.800 atau Rp 101,2 juta.

3. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

Christian kembali hadir dengan memproduksi parfum mewah ukuran 500 ml. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty memiliki kemasan terbuat dari kristal, emas 18 karat, dan berlian lima karat. Pantas saja apabila harganya sangat tinggi, yakni US$ 12.722 per ons atau setara Rp 189,4 juta.

2. DKNY Golden Delicious

Di peringkat kedua, ada DKNY Golden Delicious yang dibanderol dengan harga US$ 1 juta per ons atau Rp 14,8 miliar. Desainer terkenal di balik parfum ini adalah DKNY yang bekerja sama dengan Markin Katz. Tidak hanya sekadar wewangian, botol yang digunakan juga menjadi karya seni dengan ornamen 2.090 batu mulia.

1. Shumukh

Shumukh berhasil menduduki posisi puncak dalam daftar parfum termahal di dunia. Bahkan rekor dunia Guinness juga mengakuinya. Pencipta di balik parfum ini adalah ketua Nabeel Perfumes, Asghar Adam Ali. Parfum yang diluncurkan pertama kali di Armani Ballroom Burj Khalifa ini dipatok dengan harga US$ 1,29 juta per ons atau Rp 19,2 miliar.

