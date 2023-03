China Tuntut AS Buktikan TikTok Ancam Keamanan Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas China menuntut Amerika Serikat membuktikan pernyataannya bahwa aplikasi video singkat asal Negeri Tirai Bambu, TikTok, menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS.

"(Sampai sekarang) AS belum bisa menunjukkan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasionalnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing pada Jumat.

Beijing menentang sikap AS yang dianggapnya berlebihan dan menyalahgunakan kekuasaan dengan melarang perusahaan asing, seperti ByteDance selaku perusahaan teknologi internet China yang mengembangkan Tik-Tok.

"AS harus menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan usaha yang sehat," kata Wang.

Pihaknya juga mendesak AS tidak lagi menekan dan mendiskriminasikan perusahaan asing yang beroperasi di negara adidaya tersebut.

"Keamanan data tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan negara yang menghambat perusahaan asing," ujarnya menambahkan.

Kekhawatiran Beijing atas kemungkinan tindakan Washington terhadap aplikasi berbagi video muncul setelah pemilik TikTok di China mengatakan bahwa pemerintahan Biden mendesak mereka untuk menjual saham mereka. Jika tidak dituruti, mereka mengalami risiko larangan aplikasi di AS.

Dilaporkan bahwa 60 persen saham perusahaan induk TikTok, ByteDance dimiliki oleh investor global, 20 persen oleh karyawan, dan 20 persen oleh pendirinya, mengutip eksekutif TikTok.

Gedung Putih memerintahkan lembaga pemerintahan AS untuk menghapus aplikasi TikTok dari semua perangkat sesuai perintah Kongres. Aplikasi TikTok dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional AS. Adapun pengguna TikTok di AS diperkirakan lebih dari 100 juta orang.

