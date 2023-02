Mengenang Jeanne Calment yang Tercatat Berumur Panjang 122 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Jeanne Calment perempuan Prancis yang tercatat berumur terpanjang di dunia, dikutip dari The Famous People. Calment lahir pada 21 Februari 1875. Ia hidup selama 122 tahun 164 hari. Ia meninggal pada 4 Agustus 1997.

Dia lahir di Arles, Prancis, dan menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Pada 11 Januari 1988 saat berusia 113 tahun, ia dikukuhkan umur panjang sebagai orang yang masih hidup paling lama.

Mengenal Jeanne Calment

Semasa hidupnya ia sempat bertemu dengan pelukis terkenal Vincent Van Gogh yang mengunjungi toko ayahnya pada 1888. Tahun 1995, ia secara resmi dikukuhkan sebagai orang tertua yang masih hidup di dunia melampaui Shigechiyo Izumi dari Jepang. Calment tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai orang tertua yang pernah hidup pada 1988.

Dia pernah menyatakan dalam acara TV tidak pernah sakit selama hidupnya. Ketika ditanya tentang umur panjangnya, dia mengatakan tidak ada rahasia di balik itu. Dia hanya makan sehat dan berolahraga setiap hari.

Ia telah menjadi seorang yang terkenal pada saat itu. Ada beberapa dugaan tentang umur panjang dia. Dia juga menyatakan umur panjang mengalir dalam keluarganya, karena kedua orang tuanya juga hidup hampir seratus tahun. Umur panjang Jeanne Calment dianggap keajaiban medis yang memikat para peneliti ilmu kesehatan.

Mengutip All That's Interesting, pada usia 114 tahun, ia menjadi aktris tertua yang pernah muncul di film. Ia berperan singkat dalam film Vincent and Me pada 1990. Pada usia 122 tahun, dia dianugerahi gelar orang tertua yang pernah ada. Jeanne Calment pertama kali mendapat ketenaran saat berusia 111 tahun dan memecahkan rekor orang tertua yang masih hidup.

