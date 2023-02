Ketika Pandemi Akan Berlalu, Long Covid Masih Bertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Covid-19 melanda pada tahun 2020, Ghenya Grondin dari Waltham, Massachusetts, adalah doula pascapersalinan - seseorang yang ditugasi membantu pasangan muda menjalani minggu-minggu pertama kehidupan anak mereka yang baru lahir di rumah.

Grondin, sekarang berusia 44 tahun, terinfeksi SARS-CoV-2 pada pertengahan Maret 2020 - sebelum ada tes, sebelum jarak sosial atau masker, dan berbulan-bulan sebelum komunitas medis mengenali long Covid sebagai komplikasi dari Covid-19 .

Dia adalah bagian dari penderita Covid jarak jauh gelombang pertama yang menghadapi penyakit baru tanpa peta jalan atau dukungan dari lembaga medis.

Tiga tahun kemudian, setidaknya 65 juta orang di seluruh dunia diperkirakan memiliki long Covid, menurut tinjauan bukti yang diterbitkan bulan lalu di Nature Review Microbiology. Lebih dari 200 gejala telah dikaitkan dengan sindrom tersebut - termasuk kelelahan ekstrem, kesulitan berpikir, sakit kepala, pusing saat berdiri, masalah tidur, nyeri dada, pembekuan darah, disregulasi kekebalan tubuh, dan bahkan diabetes.

Tidak ada perawatan yang terbukti efektif untuk mereka tetapi penelitian sedang dilakukan.

Orang yang terinfeksi kemudian dalam pandemi mendapat manfaat dari vaksinasi, yang "melindungi setidaknya sampai taraf tertentu" dari long Covid, kata Dr. Bruce Levy, ahli paru yang ikut penelitian RECOVER yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan menemukan obat untuk penyakit tersebut.

"Varian awal virus menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada yang kita lihat saat ini pada kebanyakan pasien," katanya.

Menurut University of Washington's Institute of Health Metrics and Evaluation, dalam dua tahun pertama pandemi wanita dua kali lebih mungkin mengembangkan long Covid dibandingkan pria, dan 15% dari mereka yang terkena dampak selama tiga bulan terus mengalami gejala lebih dari 12 bulan.

Analisis ribuan catatan kesehatan oleh uji coba RECOVER menemukan bahwa wanita kulit putih non-Hispanik di daerah yang lebih kaya lebih mungkin memiliki diagnosis long Covid dibandingkan yang lain. Para peneliti mengatakan hal itu kemungkinan mencerminkan perbedaan dalam akses ke layanan kesehatan, dan menunjukkan bahwa banyak kasus long Covid di antara orang kulit berwarna tidak terdiagnosis.

Grondin semakin khawatir ketika dia terus mengalami gejala tiga bulan setelah infeksi awalnya - tetapi saat itu belum ada nama untuk itu.

"Saya terus berkata kepada suami saya, ada yang tidak beres," katanya.

Seperti sesama penumpang jarak jauh, dia telah mengalami sejumlah gejala, termasuk kelelahan, sleep apnea, nyeri, disfungsi kognitif, dan dalam kasusnya, aneurisma otak. Dia menggambarkan saat yang menakutkan ketika dia sedang mengendarai mobil dengan balita di belakang dan mengalami kejang yang membuatnya berada di jalur lalu lintas berlawanan arah.

Dia telah didiagnosis dengan Covid lama dan tidak bisa lagi bekerja.

"Rasanya seperti pukulan terus-menerus di wajah," kata Grondin.

Para ilmuwan masih mencari tahu mengapa beberapa orang yang terinfeksi Covid mengembangkan gejala jangka panjang, tetapi sindrom seperti ini bukanlah hal baru. Infeksi lain seperti penyakit Lyme dapat menyebabkan gejala jangka panjang, banyak di antaranya tumpang tindih dengan long Covid.

Teori utama tentang akar penyebab long Covid meliputi virus atau protein virus yang tersisa di jaringan beberapa individu; infeksi yang menyebabkan respons autoimun; atau virus mengaktifkan kembali virus laten, menyebabkan peradangan yang merusak jaringan.

Kate Porter, 38 tahun, dari Beverly, Massachusetts, seorang manajer proyek untuk sebuah perusahaan jasa keuangan, yakin dia terinfeksi dalam penerbangan kembali dari Florida pada akhir Maret 2020.

Dia mengalami demam setiap hari selama tujuh bulan, kelemahan otot, sesak napas, dan nyeri saraf yang menyiksa.

"Saya tidak berpikir orang menyadari betapa brutalnya segala sesuatu secara fisik," katanya. Di salah satu momen kelamnya, Porter mengenang, "Saya menangis di lantai memohon sesuatu untuk membawa saya dengan damai. Saya tidak pernah seperti itu."

Frustrasi dengan kurangnya jawaban dari daftar 10 spesialis yang dia temui, Porter telah mengeksplorasi pengobatan alternatif. "Itu telah membuka saya untuk solusi lain," katanya.

Meskipun kesehatannya jauh lebih baik sekarang, dia masih menderita migrain hampir setiap hari dan sakit leher yang dia khawatirkan tidak akan pernah hilang.

Genie Stevens, 65 tahun, direktur pendidikan iklim, terinfeksi saat bepergian dari rumahnya di Santa Fe ke Cape Cod pada akhir Maret 2020 untuk mengunjungi ibunya, dan tidak pernah pergi. "Itu benar-benar mengubah hidup saya," katanya.

Dia pergi ke unit gawat darurat untuk mencari tes dan diberi tahu bahwa tidak ada - jawaban khas pada musim semi tahun 2020, ketika para ilmuwan berusaha keras untuk memahami sifat virus dan tes dibatasi. Dia dikirim pulang untuk mengurus dirinya sendiri.

Seorang praktisi meditasi seumur hidup, Steven s terhibur di sana, menemukan itu meringankan gejalanya.

Terkurung di tempat tidurnya pada musim semi itu, dia fokus pada pohon crabapple tua di luar kamarnya. "Aku melihat setiap kuncup mekar."

Meskipun sebagian besar sudah pulih, Stevens masih mengalami kabut otak, kelelahan, dan dering bernada tinggi di telinganya saat dia mendorong terlalu keras.

REUTERS