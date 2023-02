Paul Biya 90 Tahun, Kontroversi Presiden Kamerun sejak 1982

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, ia pergi ke Universitas Paris untuk belajar hukum dan ilmu politik. Ia lulus pada tahun 1960 dengan gelar sarjana hukum. Setelah itu, ia menekuni bidang hukum publik dari Institute of Overseas Studies.

Pengadilan Nikaragua menghukum Uskup Rolando Alvarez lebih dari 26 tahun penjara setelah menolak diusir ke AS.

Kisah Around the World in 80 Days, Karya Terpopuler Novelis Fiksi IlmiahJules Verne

Kisah Around the World in 80 Days, Karya Terpopuler Novelis Fiksi IlmiahJules Verne

Around the World in 80 Days adalah salah satu film pertualangan terpopuler yang diadaptasi dari karya novelis fiksi ilmiah Jules Verne.

Baca Selengkapnya