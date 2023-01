Rumania Menyita 15 Mobil Mewah dari Influencer yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Rumania pada Sabtu, 14 Januari 2023 melakukan penyitaan pada sejumlah mobil mewah dan asset lainnya senilai USD 3,9 juta (Rp 58 miliar). Penyitaan ini terkait penyelidikan pada Andrew Tate, selebriti media sosial (selebgram) yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia.

National Agency for the Administration of Unavailable Assets Rumania dalam pernyataan menyebut telah menyita total 15 mobil mewah, 14 jam tangan mewah dan uang tunai dalam sejumlah mata uang. Total nilai barang sitaa sekitar USD 3,9 juta (Rp 58 miliar).

Anyone who believes I'm a human trafficker is genuinely a moron.

Anyone smart enough to understand the American System is unfair would be mind blown by the injustice of the Romanian System.