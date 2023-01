Arab Saudi Penjarakan Admin Wikipedia 32 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi telah menyusup ke Wikipedia dan memenjarakan dua administratornya dalam upaya mengontrol konten di situs web. Menurut para aktivis, Kamis, 5 Januari 2023, penangkapan dua admin Wikipedia tersesebut hanya beberapa pekan setelah setelah seorang mantan pekerja Twitter dipenjara karena menjadi mata-mata untuk pemerintah Arab Saudi.

Seorang administrator dipenjara selama 32 tahun, dan satu lainnya dihukum delapan tahun penjara. Investigasi oleh badan induk Wikimedia menemukan bahwa pemerintah Saudi telah menembus jajaran senior Wikipedia di wilayah tersebut. Warga Saudi bertindak atau dipaksa untuk bertindak sebagai agen, menurut dua kelompok hak asasi.

"Investigasi Wikimedia mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menyusup ke jajaran tertinggi dalam tim Wikipedia di wilayah tersebut," kata Democracy for the Arab World Now (DAWN) dan SMEX yang berbasis di Beirut dalam pernyataan bersama.

DAWN yang berkantor pusat di Washington, didirikan oleh jurnalis Arab Saudi yang dibunuh dengan brutal yaitu Jamal Khashoggi. Sedangkan SMEX, mempromosikan hak digital di dunia Arab, mengutip "whistleblower dan sumber tepercaya" untuk informasi tersebut.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Arab Saudi atau dari Wikimedia, yang menempatkan konten pendidikan gratis secara online melalui inisiatif seperti Wikipedia, ensiklopedia online, dan Wiktionary.

Pernyataan DAWN dan SMEX muncul setelah Wikimedia bulan lalu mengumumkan larangan global untuk 16 pengguna yang terlibat dalam penyuntingan konflik kepentingan pada proyek Wikipedia di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara). Dalam penyelidikan yang dimulai Januari lalu, Wikimedia menyatakan telah mengonfirmasi bahwa sejumlah pengguna yang memiliki hubungan dekat dengan pihak eksternal sedang menyunting platform secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan pihak-pihak tersebut.

Wikimedia mengacu pada warga Arab Saudi yang bertindak di bawah pengaruh pemerintah Saudi, menurut DAWN dan SMEX, mengutip sumber mereka. Dua admin yang dipenjara itu berpangkat tinggi. Mereka adalah administrator sukarela dengan akses istimewa ke Wikipedia, termasuk kemampuan untuk mengedit halaman, Ia telah dipenjara sejak ditangkap pada hari yang sama di bulan September 2020, ujar kedua badan tersebut.

Penangkapan itu merupakan bagian dari tindakan keras terhadap admin Wikipedia di Arab Saudi, menurut DAWN dan SMEX. Kedua admin itu bernama Osama Khalid dan Ziyad al-Sofiani.

Abdullah Alaoudh, direktur penelitian DAWN untuk Teluk, mengatakan Khalid dipenjara selama 32 tahun dan Sofiani dihukum delapan tahun penjara. "Penangkapan Osama Khalid dan Ziyad al-Sofiani di satu sisi, dan infiltrasi Wikipedia di sisi lain, menunjukkan aspek yang mengerikan tentang bagaimana pemerintah Saudi ingin mengontrol narasi dan Wikipedia," kata Alaoudh.

Bulan lalu, mantan pekerja Twitter, Ahmad Abouammo dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh pengadilan San Francisco atas kejahatan termasuk menjadi agen ilegal pemerintah asing. Jaksa menuduh Abouammo dan sesama karyawan Twitter Ali Alzabarah, yang dicari oleh FBI, terdaftar oleh pejabat Saudi antara akhir 2014 hingga awal 2015, untuk mendapatkan informasi pribadi pada akun yang kritis terhadap rezim Saudi.

NDTV