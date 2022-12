5 Fakta Kilas Balik Delapan Tahun Silam Hilangnya Pesawat MH370

TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat MH370 hilang pada 8 Maret 2014. Sampai sekarang hilangnya pesawat itu masih menjadi misteri. Penemuan potongan pesawat itu ditemukan di perairan Madagaskar. Pesawat Boeing 777 itu diketahui terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan akhir ke Beijing, Cina. Saat terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya, termasuk enam warga Australia.

Blaine Gibson memegang puing yang diyakini berasal dari MH370.[The West]

8 tahun setelah hilangnya MH370

1. Bukti kerusakan

Mengutip 9News, 'An Active Pilot until the End': New MH370 Clue Points to Deliberate Crash, laporan pada 15 Desember 2022, puing pesawat penumpang MH370 yang hancur menunjuk ke salah satu pilot yang sengaja menurunkan roda pendaratan pesawat.

Kerusakan di pintu roda pendaratan dari jet Malaysia Airlines yang ditemukan nelayan di Madagaskar bukti fisik pertama. Namun, nelayan itu tidak menyadari betapa pentingnya potongan rongsokan itu. Istrinya telah menggunakan puing itu untuk papan cuci sejak ditemukan di pantai pada 2017, tiga tahun setelah MH370 menghilang.

2. Konsultasi dengan Australia

Kementerian Transportasi Malaysia akan berkonsultasi dengan Biro Keselamatan Transportasi Australia ATSB. Konsultasi untuk meninjau penelitian insinyur penerbangan Inggris Richard Godfrey tentang petunjuk baru pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang hampir 8 tahun lalu.

“Setiap diskusi lebih lanjut dengan pemerintah Cina dan Australia akan diadakan berdasarkan bukti yang kredibel mengarah hasil pencarian baru untuk pesawat yang hilang," demikian pernyataan pers Kementerian Transportasi Malaysia seperti dikutip Free Malaysia Today, Jumat, 18 Februari 2022.

3. Puing ditemukan di Madagaskar

Puing pesawat yang ditemukan di Madagaskar diduga bekas kecelakaan Malaysia Airlines MH370. Kelima potongan puing ditemukan di lokasi yang berbeda di Madagaskar pada Agustus 2018. Potong puing panel lantai pesawat Boeing.

Mengutip Fox News, 9 Januari 2019, laporan yang dirilis Tim Investigasi Keselamatan MH370 mengatakan, sebagian besar berasal dari pesawat. Panel lantai berasal dari Boeing 777 dan kemungkinan besar MH370, mengutip laporan The West Australian.

4. Penyerahan puing MH370

Perwakilan keluarga korban hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 menyerahkan sejumlah potongan yang diyakini puing pesawat MH370. Serah-terima ini diharapkan bisa membantu menjadi titik erang keberadaan pesawat jet yang menghilang sejak empat tahun lalu.

V. R. Nathan, salah satu keluarga korban, mengatakan ada lima puing yang ditemukan di laut Madagaskar oleh para nelayan. Puing-puing yang diyakini milik MH370 itu, diserahkan kepada Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, Jumat, 30 November 2018.

"Lima puing pesawat itu baru ditemukan di laut Madagaskar. Salah satu puing terdapat label tulisan yang masih terbaca," kata Nathan yang istrinya salah satu penumpang MH370.

5. MH370 dikabarkan tenggelam

Mengutip Britannica, setelah dua pemeriksaan terpisah dilakukan oleh British Air Accidents Investigation Branch (AAIB) dan Inmarsat, saat itu Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak secara resmi mengumumkan pada 24 Maret 2014. Pesawat Malaysia Airlines Penerbangan 370 tenggelam di bagian selatan India. Pengumuman resmi tentang kecelakaan dan tenggelamnya ini mengalihkan semua upaya pencarian hanya ke wilayah Australia.

