Adik Kim Jong Un Sebut Presiden Korea Selatan Idiot dan Anjing Setia AS

Selain menyerang Korea Selatan , sebelum presiden Amerika Serikat Joe Biden dicalonkan sebagai kandidat, Pyongyang memanggilnya anjing gila yang harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Sedangkan presiden AS sebelumnya, Donald Trump disebut sebagai orang bodoh AS yang gila mental.

“Pada dasarnya, mereka tidak dapat berbicara dengan baik tentang negara yang mereka anggap musuh,” kata Go Myong-hyun, seorang peneliti di Asan Institute for Policy Studies.

Warga Negara Korea Selatan Promotor Konser K-Pop We All Are One Ditangkap Petugas Imigrasi

Warga Negara Korea Selatan Promotor Konser K-Pop We All Are One Ditangkap Petugas Imigrasi

WN Korea Selatan ditangkap petugas imigrasi pada Senin, 21 November 2022, di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya