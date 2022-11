Sopir Truk Korea Selatan Kembali Mogok, Rantai Pasokan Terancam

Warga Negara Korea Selatan Promotor Konser K-Pop We All Are One Ditangkap Petugas Imigrasi

Warga Negara Korea Selatan Promotor Konser K-Pop We All Are One Ditangkap Petugas Imigrasi

WN Korea Selatan ditangkap petugas imigrasi pada Senin, 21 November 2022, di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya