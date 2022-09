Hari Nasional Arab Saudi Tahun Ini Bisa Dirayakan Secara Virtual di Metaverse

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Nasional Arab Saudi akan diadakan secara virtual di platform Metaverse untuk pertama kalinya. Perayaan online tersebut mencakup museum yang dibuat dengan komputer menampilkan warisan Saudi dari berbagai wilayah Kerajaan.

Perayaan virtual ini akan diadakan di platform Metaverse Decentraland dari 22 hingga 24 September 2022. Adapun Hari Nasional jatuh pada 23 September.

Pemain dapat membeli pakaian non-fungible token (NFT) untuk avatar virtual mereka yang dimodelkan pada pakaian tradisional Saudi dari berbagai wilayah.

Siapa pun yang ambil bagian juga dapat mengumpulkan 'Proof of Attendance Protocol' (POAP), lencana digital yang memverifikasi bahwa mereka menghadiri acara tersebut,

Acara ini diselenggarakan oleh agen pemasaran The Bold Group bekerja sama dengan King Abdulaziz Foundation for Research and Partnership (Darah).

“Teknologi desruptif seperti metaverse adalah masa depan, dan kami di The Bold Group bertujuan untuk menjadi pemain kunci dalam evolusi itu,” kata Ziad AbuRjaily, Direktur Teknologi Kreatif Bold.

Ziad mengatakan ide Hari Nasional Saudi virtual ini terinspirasi oleh tantangan untuk mengumpulkan orang-orang di 13 wilayah Kerajaan berbeda untuk merayakan dalam satu ruang.

Abeer Alessa, Co-Founder dan Chief Executive Officer The Bold Group, menambahkan, pihaknya mau mengaktifkan dampak positif metaverse. Hari Nasional Saudi ini dinilai sebagai sebuah momentum penghormatan.

“Menggabungkan masa lalu dengan masa depan kami, kami menghormati sejarah Kerajaan yang bertingkat, melestarikan warisan dan menampilkannya dengan bangga kepada orang-orang untuk terlibat dalam dunia digital baru," kata Abeer.

Decentraland adalah platform Metaverse yang dibangun di atas teknologi blockchain Ethereum. Ini memungkinkan pengguna untuk membeli sebidang tanah virtual dan menukar mata uang virtual saat bermain game. Kepemilikan tanah dan NFT lainnya dilacak di buku besar Ethereum publik.

Al Arabiya