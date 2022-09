Sesal Perdana Menteri Liz Truss Pernah Kecam Sistem Monarki Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Kepergian Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022 meninggalkan kisah-kisah menarik untuk dikulik. Salah satunya berasal dari Liz Truss, Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru dilantik pada 6 September 2022 lalu di Kastil Balmoral, Skotlandia. Dua hari sebelum kepergian sang Ratu, Liz Truss masih sempat bertemu Ratu Elizabeth II tepat pada hari pelantikannya sebagai PM Inggris.

Menariknya, Liz Truss merupakan salah satu orang yang vokal menyuarakan penolakan terhadap sistem monarki di Inggris saat remaja. Sebelum dilantik sebagai PM Inggris, tersebar potongan video viral yang menunjukkan sikap kritis yang dilakukannya. Dalam video tersebut Liz Truss berkata, “Kami tidak percaya orang dilahirkan untuk memerintah (we do not believe people are born to rule).”

Ucapan tersebut dilontarkan oleh Liz Truss pada 1947 saat konferensi Lib Dem 1994. Kala itu, Lizz Trus berusia 19 tahun memberikan pidato tentang monarki bahwa "Kami Demokrat Liberal percaya pada kesempatan untuk semua ("We Liberal Democrats believe in opportunity for all),” ujarnya.

Melansir nypost.com, beredarnya potongan video viral Liz Truss remaja yang kecam Kerajaan Inggris terjadi saat minggu ketika pemimpin baru Inggris itu melakukan audiensi pertamanya dengan Ratu Elizabeth II atau beberapa hari sebelum wafatnya Raja Kerajaan Inggris itu. Melansir metro.co.uk, Liz Truss mengaku menyesal terhadap komentar pedas yang dilakukannya untuk Kerajaan Inggris sewaktu remaja.

“Saya punya kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang saya buat, hal-hal yang saya lakukan (adalah) salah dan (saya akan) terus maju," ujarnya.

Dikutip express.co.uk, Liz Trruss menempuh pendidikan di Universitas Oxford dan lulus pada 1996. Sebagai mahasiswa, dia aktif secara politik dan menjabat sebagai presiden Demokrat Liberal Universitas Oxford, New York Post melaporkan. Saat ini Liz Truss adalah pemimpin Partai Konservatif sekaligus Perdana Menteri Inggris. Kemenangannya dalam pemilihan PM Inggris mengalahkan Rishi Sunak, lawannya, dengan perolehan 57 persen suara.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Liz Truss Perdana Menteri Perempuan k3 di Inggris, Terakhir Bertemu Ratu Elizabeth II

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.