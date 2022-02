Top 3 Dunia: Belanda Minta Maaf ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 18 Februari 2022 didominasi oleh pemberitaan mengenai permohonan maaf Belanda ke Indonesia atas kekerasan ekstrim yang dilakukan tentara Belanda selama Perang Kemerdekaan pada 1945 – 1949.

Berita Perdana Menteri Belanda meminta maaf ke Indonesia ada di urutan pertama top 3 dunia pada 18 Februari 2022. Pernyataan ini menyusul hasil penelitian besar-besaran tentang kekerasan militer Belanda di periode itu

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1.PM Rutte Minta Maaf ke Indonesia: Belanda Sengaja Melakukan Kekerasan Ekstrem

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf pada Indonesia atas kekerasan ekstrem yang dialami selama Perang Kemerdekaan 1945-1949. Pernyataan ini menyusul hasil penelitian besar tentang kekerasan militer Belanda di periode itu.

“Untuk kekerasan ekstrem yang dilakuan secara sistematis dan meluas oleh Belanda, dan yang secara konsekuen diabaikan oleh kabinet-kabinet sebelumnya, saya atas nama pemerintah Belanda meminta maaf yang dalam kepada bangsa Indonesia,” kata Mark Rutte hari Kamis, 17 Februari, dari Brussel.

Pernyataan Mark Rutte menyusul hasil penelitian besar Belanda berjudul ‘Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945 – 1950’ yang keluar pada Rabu malam, 16 Februari. Studi empat tahun oleh tiga institut ilmu pengetahuan Belanda ini menyimpulkan bahwa “pemerintah dan pemimpin militer Belanda telah dengan sengaja melakukan pembiaran atas penggunaan kekerasan ekstrem yang dilancarkan secara sistematis dan meluas oleh personel militer Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia.”

2.Penelitian Buktikan Kekejaman Militer Belanda di Indonesia, PM Rutte Minta Maaf

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menawarkan permintaan maaf penuh kepada Indonesia setelah tinjauan sejarah menemukan bahwa Belanda telah menggunakan "kekerasan yang berlebihan" dalam upaya mendapatkan kembali kendali atas negara bekas jajahan mereka setelah Perang Dunia II.

Rutte menanggapi temuan studi tersebut, yang mengatakan militer Belanda telah terlibat dalam kekerasan sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, dan ini telah dibiarkan oleh pemerintah dan masyarakat Belanda pada saat itu.

"Kami harus menerima fakta yang memalukan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda," kata Rutte pada konferensi pers setelah temuan itu dipublikasikan, Kamis, 17 Februari 2022.

Pebisnis Malaysia Low Taek Jho atau yang dikenal Jho Low. straitstimes.com

3.Sidang 1MDB: Leonardo DiCaprio Disebut Terima Rp3,5 Miliar dari Jho Low

Buronan kasus penggelapan dana miliaran dolar dari perusahaan berpelat merah Malaysia 1MDB, Jho Low, diduga menggunakan dana curiannya untuk menggelar pesta mewah. Termasuk membayar aktor Hollywood Leonardo DiCaprio sebesar US$250 ribu atau Rp3,5 miliar agar dia mau hadir dalam pesta.

Seperti dilansir The New York Post, Kamis 17 Februari 2022, hal ini terungkap dalam sidang mantan bankir Goldman Sachs Group Inc., Roger Ng, yang digelar Pengadilan Federal Amerika Serikat di New York, pada Selasa lalu.

Ng dituduh bersekongkol dengan mantan bankir Goldman, Tim Leissner, untuk membantu Jho Low, yang kini masih buron, mencuri dana miliaran dolar dari 1MDB dengan imbalan suap. Low, yang juga didakwa dengan suap dan pencucian uang, diyakini saat ini tinggal dan bersembunyi di Cina.

Selain membayar DiCaprio, Jho Low juga diduga membayar selebritas Hollywood lain dengan honor yang juga fantastis.

