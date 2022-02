Nieuw Amsterdam Cikal Bakal New York City, Hari ini 368 Tahun

Patung Liberty dan menara World Trade Center diterangi dengan Instalasi cahaya guna memperingati 19 Tahun Serangan World Trade Center pada 11 September 2001 di New York City, New York, AS, 11 September 2020. REUTERS/Eduardo Munoz

TEMPO.CO, Jakarta - Nieuw Amsterdam atau Amsterdam Baru adalah sebutan bagi suatu daerah pemukiman berbenteng di koloni provinsi Belanda Baru pada abad ke-17 dan Nieuw Amsterdam adalah cikal bakal dari New York City.

Nieuw Amsterdam didirikan pada 1625 oleh Perusahaan Hindia Barat Belanda dan terletak di ujung selatan Pulau Manhattan yang startegis. Pendirian kota ini memiliki tujuan untuk melindungi jalur masuk usaha perdagangan bulu yang dikuasai oleh Perusahaan Hindia barat Belanda di Lembah Hudson.

Menurut buku The Colony of New Netherland dan New York : the World’s Capital City, It’s Development and Contributions to Progress, Nieuw Amsterdam berkaitan dengan eksplorasi awal Belanda di daerah yang saat ini disebut Teluk New York dan tercatat pertama kali pada 1609. Saat itu, Henry Hudson sedang mencoba menemukan Jalur Barat Laut untuk VOC.

Saat sedang mencari jalur bagi VOC, Hudson justru membawa pulang suatu berita mengenai kemungkinan untuk memanfaatkan bulu berang-berang yang ada di area tersebut. Bulu berang-berang dapat diproses untuk membuat topi antiair.

Selanjutnya, ekspedisi mencari jalur barat laut untuk VOC dilanjutkan oleh Adriaen Block dan Hendrick Christiansz pada 1611, 1612, 1613, dan 1614. Ekspedisi yang dialkukan oleh kdua orangtersebut menghasilkan survei dan pemetaan wilayah tersebut dari garis paralel 38 derajat hingga 45 derajat.

Dalam peta tahun 1614, keduanya mendapatkan monopoli perdagangan selama empat tahun dengan paten dari Parlemen Belanda. Sejak saat itu, wilayah yang baru ditemukan dan dipetakan disebut dengan “Belanda Baru”.

Pada 1613, Christiansz membangun sebuah pos perdagangan bulu binatang di hilir Manhattan dan ini menjadi awal sejarah New York City dan tempat ini dihuni oleh orang Eropa. Pada 1614, giliran Perusahaan Belanda Baru yang membangun di New York hilir dan sejak 1616 sudah ada pos perdagangan bulu. Sejak saat itu, mulai terbentuk karakter perdagangan New York.

Pada 1624, kelompok keluarga dari Eropa tiba untuk pertama kalinya di Governors Island dan diikuti oleh kelompok pemukim yang kedua di pulau itu pada 1625. Orang-orang dari Eropa mencoba untuk menguasai Nieuw Amsterdan dan menjalankan berbagai pos perdagangan.

Karena semakin banyaknya orang-orang Eropa yang masuk ke wilayah tersebut dan ancaman dari koloni Eropa yang lain, pada 1625, membuat Perusahaan Hindia Barat membuat suatu rancangan perlindungan daerah pintu masuk Sungai Hudson dan untuk mengumpulkan kegiatan pos perdagangan menjadi bagian dari benteng yang baru. Sejak saat itu, berdirilah Nieuw Amsterdam pada 2 Februari 1653 dan Nieuw Amsterdam didaulat menjadi ibu kota bagi Belanda Baru.

EIBEN HEIZIER

Baca: Wali Kota New York Minta Gaji Pertamanya Dibayar dengan Bitcoin

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.