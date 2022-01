Wali Kota New York Minta Gaji Pertamanya Dibayar dengan Bitcoin

TEMPO.CO, Jakarta - Walikota New York City Eric Adams mengatakan gaji pertamanya yang dibayar Jumat, 21 Januari 2022 akan diubah secara otomatis menjadi uang kripto melalui Coinbase Global Inc. Gajinya akan dikonversi ke ethereum dan bitcoin.

Dia akan menerima tiga gaji pertamanya dalam bentuk bitcoin. Dia juga mengisyaratkan akan menjadikan New York sebagai pusat industri cryptocurrency.

"New York adalah pusat dunia, dan kami ingin New York menjadi pusat cryptocurrency dan inovasi keuangan lainnya," kata Adams dalam sebuah pernyataan, Kamis lalu.

Coinbase Global mengoperasikan pertukaran yang memungkinkan orang untuk membeli dan menjual cryptocurrency. Meskipun popularitasnya meningkat di kalangan investor ritel dan profesional, cryptocurrency, termasuk bitcoin dan ethereum, sedang berjuang mengatasi fluktuasi nilai tukar yang sering terjadi.

Baik Bitcoin dan ethereum mencatat nilai rekor tertinggi pada November, namun nilanya anjlok menjelang tahun baru. Pada 10 Januari 2022, harga Bitcoin turun lebih dari 5 persen, atau jatuh di bawah level US$ 40.000 untuk pertama kalinya sejak September lalu. Pada perdagangan pagi hari Kamis, sebuah bitcoin bernilai US$ 43.309 dan ethereum berada pada US$ 3.250.

Setelah terpilih sebagai Wali Kota pada November, Adams juga menyarankan agar sekolah-sekolah New York mengajarkan kursus tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Ia mengikuti langkah Wali Kota Miami Francis Suarez yang berjanji mengubah tiga gaji pertamanya menjadi bitcoin.

Chief Technology Officer Kota New York Matt Fraser mengatakan penukaran gaji dalam bentuk uang kripto ini memberikan contoh tentang New York City yang dapat memberdayakan orang melalui teknologi dengan serangkaian opsi yang lebih beragam untuk mengelola keuangan mereka. Meski Adams belum mengusulkan kebijakan khusus yang akan menjadikan New York sebagai pusat cryptocurrency, penggemar aset digital percaya langkah ini bisa menarik lebih banyak start-up digital ne News York.

Baca: Mata Uang Kripto Makin Diminati, Begini Cara Kerjanya

REUTERS