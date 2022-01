Potensi Kerja Sama ASEAN dan Jepang di Tengah Tantangan

Acara diskusi online "The Next Chapter of ASEAN and Japan Economic Cooperation in the Post-Pandemic Era" pada Senin, 10 Januari 2022. Sumber: dokumen FPCI

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 di proyeksi akan menjadi tahun penting bagi negara-negara di kawasan menyusul cepatnya perubahan geopolitik dan geo-ekonomi. Hubungan ASEAN dengan Jepang pun diharapkan akan tetap berada di koridor yang positif, bahkan semakin menguat.

Dalam diskusi online berjudul Next Chapter of ASEAN and Japan Economic Cooperation in the Post-Pandemic Era, Senin, 10 Januari 2022, Presiden Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Hidetoshi Nishimura, menyebut ASEAN memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah transisi global. Hanya saja, untuk mewujudkannya memang dibutuhkan sejumlah perubahan signifikan dan berani.

Diantara tantangan yang tengah dihadapi ASEAN adalah krisis politik di Myanmar. Nishimura menekankan, saat ini penting untuk menilai kondisi ASEAN secara keseluruhan dan berinvestasi dalam skala besar untuk menciptakan kesinambungan dan masyarakat ekonomi yang inovatif.

Pada tahun ini, keketuaan ASEAN akan dipegang oleh Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama dunia. Negara-negara Barat serta kelompok HAM telah lama mengutuk Hun Sen atas tindakan keras terhadap lawan, kelompok hak-hak sipil, dan media di Kamboja.

Sedangkan Fukunari Kimura, Kepala Ekonom dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menilai saat ini dunia masih bisa mempercayai perkembangan ekonomi global, kendati dunia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, teknologi digital, lingkungan dan kesinambungan.

“Jepang akan terus menjadi pihak yang terpercaya, diandalkan dan mitra kreatif bagi ASEAN,” kata Kimura.

Menurut Kimura, masih banyak sektor yang bisa menjadi ladang kerja sama ASEAN dengan Jepang. Contohnya, di bidang manufaktur dengan teknologi inovasi, di sektor jasa, pendidikan, pengembangan kapasitas SDM, kedokteran, energi, lingkungan hingga penanganan kelompok usia tua.

Baca juga: Wagub DKI Ungkap Tantangan Sekolah Tatap Muka di Tengah Merebaknya Omicron

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.