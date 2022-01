Jokowi Telepon Hun Sen, Ingatkan Junta Tak Diundang KTT jika Perdamaian Gagal

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sempat menelepon Hun Sen sebelum kunjungan Perdana Menteri Kamboja itu ke Myanmar pada Jumat, 7 Januari 2022, untuk berdialog dengan para penguasa militer.

Setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Hun Sen, Presiden Jokowi mengatakan dalam pesan di Twitter jika tidak ada kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian, hanya perwakilan non-politik Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan ASEAN.

Good phonecall with Chair of ASEAN, PM Hun Sen of Cambodia. I extended my support for Cambodia’s Chairmanship of ASEAN 2022.