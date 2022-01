Desak-desakan di Kuil India, 12 Orang Tewas dan 14 Luka-luka

TEMPO.CO, Jakarta - Setidaknya 12 orang tewas dan lebih dari 12 orang luka-luka saat sebuah kuil agama Hindu di Kashmir, India, pada Sabtu pagi, 1 Januari 2021, dipenuhi oleh jamaah yang ingin beribadah di sana. Polisi menyatakan semua korban luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit.

“Sebanyak 12 jamaah kuil meninggal dan 14 orang luka-luka dalam sebuah kejadian berdesak-desakan pada Sabtu pagi hari ini di kuil Mata Vaishno Devi,” kata anggota senior Kepolisian, Mukesh Singh.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.