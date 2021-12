Times Square, Pusat Perayaan Tahun Baru di New York Sejak 117 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan dan momen tahun baru menjadi hal yang ditunggu oleh banyak orang hari ini. Di berbagai negara memiliki pusat-pusat perayaan menyambut tahun baru. Di New York, Amerika Serikat masyarakat selalu menanti momen pergantian tahun di depan gedung Times Square.

Peringatan pergantian tahun di gedung Times Square, diadakan pertama pada 31 Desember 1904. Hal ini bermula ketika kota New York sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Adapun perubahan tersebut salah satunya yaitu pembangunan jalan.

Berdasarkan timessquarency.org, hal tersebut mengubah Crossroads of the World dalam pembukaan jalur kereta bawah tanah pertama di kota itu, dan menjadi perayaan malam tahun baru yang pertama di Times Square. Pesta perdana ini memperingati pembukaan resmi kantor pusat baru The New York Times.

Times Square terletak di persimpangan 7th Avenue, Broadway dan 42nd Street. Ketika itu gedung ini menjadi gedung tertinggi kedua Manhattan. Bangunan itu menjadi fokus perayaan Malam Tahun Baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Acara tersebut sukses besar sehingga Times Square langsung menggantikan Gereja Trinity di Lower Manhattan sebagai "tempat" di Kota New York untuk warganya merayakan Tahun Baru. Tak lama, pesta pesta ini menjadi dambaan bagi masyarakat di seluruh dunia kala itu.

“Festival jalanan sepanjang hari memuncak dalam pertunjukan kembang api yang dimulai dari dasar menara, dan pada tengah malam suara sorak-sorai, kerincingan, dan pembuat kebisingan dari lebih dari 200.000 peserta dapat terdengar, dari Croton-on-Hudson, tiga puluh mil ke utara di sepanjang Sungai Hudson,” ujar pemilik The New York Times kala itu, Adolph Ochs.

Setiap tahun, ratusan ribu orang masih berkumpul di sekitar Menara, yang sekarang dikenal sebagai One Times Square, dan menunggu berjam-jam pergantian tahun baru ketika New York sedang berada di musim dingin. Berkat teknologi satelit, penonton di seluruh dunia diperkirakan lebih dari satu miliar orang menonton upacara tersebut setiap tahun.

