Helikopter yang Membawa Kepala Staf Pertahanan India Jatuh

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah helikopter militer yang membawa Kepala Staf Pertahanan India Jenderal Bipin Rawat jatuh di India selatan pada Rabu, kata sumber pertahanan.

Media lokal mengatakan Rawat, yang merupakan Kepala Staf Pertahanan India, didampingi oleh pejabat lain ketika helikopter itu jatuh di negara bagian selatan Tamil Nadu, menurut laporan Reuters, 8 Desember 2021.

Staf Jenderal Rawat dan anggota keluarga juga termasuk di antara sembilan orang di dalam pesawat, NDTV melaporkan.

Menurut sumber Indian Express, staf Rawat dan beberapa anggota keluarga juga berada di helikopter seri Mi. Istri Bipin Rawat dilaporkan berada dalam helikopter itu.

Angkatan Udara India mengonfirmasi di Twitter bahwa Kepala Staf Pertahanan sedang dalam penerbangan. Dia telah mengambil penerbangan dari Delhi ke Sulur hari ini.

"Helikopter Mi-17V5 IAF, dengan CDS Gen Bipin Rawat di dalamnya, mengalami kecelakaan hari ini di dekat Coonoor, Tamil Nadu," kata Angkatan Udara India.

Penyelidikan telah diperintahkan untuk memastikan penyebab kecelakaan itu.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW