Kedutaan India Luncurkan Buku 'Kesamaan - India Indonesia; The Next Step'

Peluncuran buku berjudul Kesamaan - India Indonesia; The Next Step pada 30 November 2021 di Jakarta. Sumber: tempo/suci sekar

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar India di Jakarta pada Selasa, 30 November 2021, secara resmi meluncurkan buku berjudul Kesamaan – India Indonesia; The Next Step. Pembuatan buku ini memakan waktu enam bulan, dengan melibatkan 22 penulis dan bisa diperoleh dengan gratis.

Menurut Basir Ahmed Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India di Jakarta, buku ini mengumpulkan data di masa lalu untuk memperingati hubungan bilateral kedua negara. Buku Kesamaan – India Indonesia; The Next Step menyoroti geopolitik kedua negara selama ini, menyoroti pandangan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi, etika serta apa yang menjadi kekhawatiran kedua negara.

“Buku ini akan sangat bermanfaat untuk generasi muda,” kata Basir.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uni mengucapkan terima kasih karena penerbitan buku ini sama dengan mempromosikan hubungan Indonesia dan India, yang seperti kakak adik. India merdeka pada 15 Agustus, sedangkan Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus.

Pemimpin di kedua negara, yakni Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, lalu muncul sebagai pemimpin di kawasan. Indoensia dan India sampai sekarang masih saling memberikan dukungan.

“Buku ini (Kesamaan – India Indonesia; The Next Step) adalah perjalanan kedua negara. Jawaharlal Nehru dan Soekarno merupakan salah satu contoh dua tokoh yang mengembangkan kerja sama diantara kedua negara,” kata Sandiaga.

Nilai perdagangan India – Indonesia pada 2019 – 2020 sebesar USD 20 miliar. Kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama agar target nilai perdagangan sampai USD 50 miliar pada tahun 2025 bisa tercapai.

Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti mengatakan abad ke-21, yang telah menjadi Abda Asia, menyoroti sejumlah realitas baru. Negara-negara seperti India dan Indonesia, yang punya populasi banyak dan SDM usia muda, berperan dalam menggerakan perekonomian dunia. Pandangan – pandangan seperti ini telah mendorong penerbitan buku Kesamaan – India Indonesia; The Next Step, dikatakan Duta Besar Manoj.

Melalu penerbitan buku tersebut, diharapkan pula bisa membawa hubungan Indonesia dan India ke level berikutnya. Bagi Manoj, Indonesia dan India harus membangun kemampuan dan menginformasikan pada masyarakat di kedua negara soal potensi di India dan Indonesia.

