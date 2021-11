Pemerintah AS Turun Tangan Selidiki Dugaan Kerja Paksa di Goodyear Malaysia

Bendera AS berkibar di fasilitas Goodyear Tire di Somerville, Massachusetts, AS, 25 Juli 2017. [REUTERS/Brian Snyder/File Photo]

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelidik pemerintah AS telah mewawancarai pekerja di Goodyear Tire & Rubber Co di Malaysia tentang kondisi kerja mereka, kata karyawan kepada Reuters, menyusul tuduhan kerja paksa di pabrik Goodyear Malaysia.

Pemeriksaan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dapat menyebabkan penuntutan AS terhadap salah satu perusahaan pembuat ban terbesar di dunia, yang menghadapi tuntutan hukum terkait dan dua investigasi yang sedang berlangsung oleh regulator di Malaysia dan Amerika Serikat. Otoritas kedua negara masing-masing mencari bukti adanya eksploitasi pekerja asing.

Lima staf Goodyear Malaysia saat ini dan mantan pekerjanya mengatakan agen Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI) telah bertanya tentang kondisi kerja dan kehidupan mereka, tentang rincian kasus pengadilan yang mereka ajukan terhadap Goodyear, tuduhan ancaman terhadap buruh migran Goodyear, dan kecelakaan di tempat kerja.

Dalam panggilan video selama 11 bulan terakhir atau lebih, agen dari unit investigasi kriminal utama Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga meminta dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, kata para pekerja, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka takut akan pembalasan, seperti dikutip dari Reuters, 23 November 2021.

Reuters tidak dapat menentukan pelanggaran spesifik yang ingin diselidiki HSI. Sementara itu, HSI mengatakan tidak mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung.

Goodyear, yang berkantor pusat di Ohio, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan praktik rantai pasokannya mematuhi undang-undang dan kebijakan pusat.

"Goodyear dan Goodyear Malaysia saat ini sedang melakukan peninjauan menyeluruh atas masalah ini, termasuk mempertahankan perusahaan audit sosial independen untuk memeriksa kondisi kerja dan perumahan," kata Goodyear kepada Reuters. Goodyear tidak menyebut nama perusahaan audit.

Pemeriksaan HSI dilakukan setelah tuduhan awal yang diajukan dalam tiga pengaduan oleh 185 pekerja migran dari Nepal, India dan Myanmar, termasuk lima yang berbicara kepada Reuters, terhadap Goodyear Malaysia di pengadilan industri negara itu pada 2019 dan 2020. Mereka menuduh upah yang belum dibayar, dengan alasan tidak adanya kepatuhan terhadap kontrak, pemotongan gaji yang sewenang-wenang, dan ancaman terhadap pekerja migran.

Pada tahun 2020 dan Juni, pengadilan memerintahkan Goodyear untuk membayar kembali gaji beberapa pekerja dan mematuhi perjanjian. Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Goodyear mengatakan kepada Reuters pihaknya sekarang telah berkomitmen untuk penyelesaian dengan para pekerja yang diwakili dalam perselisihan perburuhan.

Perusahaan berargumen di pengadilan bahwa pekerja asing tidak berhak atas manfaat perjanjian kontrak bersama karena mereka bukan anggota serikat pekerja. Goodyear menolak mengomentari tuduhan tersebut.

Perusahaan investasi terbesar milik negara Malaysia, Permodalan Nasional Berhad, yang memiliki 49% saham Goodyear Malaysia, tidak menanggapi permintaan komentar.

Perwakilan dari Dewan Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (MAPO) pemerintah Malaysia juga melakukan beberapa panggilan video dengan HSI, kata kelima pekerja tersebut.

Mantan kepala MAPO Mohd Hadzwan Zulkefle, yang menurut para pekerja ikut dalam percakapan itu, mengatakan kepada Reuters bahwa lembaga tersebut telah membuka penyelidikan ke Goodyear Malaysia atas perdagangan tenaga kerja. Dia tidak mengatakan kapan MAPO memulai penyelidikan, yang sebelumnya belum pernah dilaporkan.

Dia menolak berkomentar apakah MAPO bekerja sama dengan otoritas AS.

Seorang juru bicara MAPO mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mengetahui dugaan masalah kerja paksa di Goodyear Malaysia, dan mengatakan masalah tersebut sedang diselidiki oleh pihak yang berwenang.

Departemen Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, yang tahun lalu menuduh Goodyear Malaysia melanggar undang-undang perburuhan, tidak menanggapi permintaan komentar. Goodyear belum mengomentari tuduhan Departemen Tenaga Kerja Malaysia.

Departemen Luar Negeri AS pada Juli menurunkan peringkat Malaysia ke peringkat terburuk dalam perdagangan manusia, setelah serangkaian keluhan oleh kelompok hak asasi dan otoritas AS atas dugaan eksploitasi oleh perkebunan dan pabrik buruh migran, yang menjadi tulang punggung ekonomi Malaysia.

Goodyear Malaysia sudah diselidiki oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atas praktik perburuhannya, menurut Liberty Shared, sebuah kelompok hak asasi yang mengajukan petisi ke Bea Cukai AS untuk penyelidikan tersebut. Bea Cukai AS dapat melarang impor barang yang ditemukan dibuat dengan kerja paksa.

Goodyear tidak menanggapi pertanyaan tentang penyelidikan MAPO.

Perusahaan tersebut mengatakan kepada Reuters pada Juli bahwa mereka tidak mengetahui petisi ke Bea Cukai AS dan memiliki kebijakan yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia.

HSI dapat memulai penyelidikan kriminal dan mengoordinasikan kemungkinan penuntutan pidana terhadap perusahaan-perusahaan Amerika dan rantai pasokan yang terikat di AS yang barang-barangnya dibuat dengan cara kerja paksa, menurut situs webnya.

"Investigasi formal HSI akan sangat signifikan karena akan memindahkan diskusi tentang kerja paksa dari etika bisnis dan keberlanjutan, ke dalam yang berkaitan dengan hukum pidana," kata Duncan Jepson, direktur pelaksana Liberty Shared yang berbasis di Hong Kong.

Namun, Jepson mengatakan satu tantangan untuk menetapkan kesalahan adalah kurangnya preseden.

Di Amerika Serikat, katanya, Penegak hukum dan pengacara lebih suka memiliki kasus sebelumnya untuk mendukung strategi mereka dan dalam kerja paksa tidak ada kasus pidana sebelumnya terhadap perusahaan transnasional.

Dokumen yang sebelumnya dilihat oleh Reuters menunjukkan beberapa pekerja Goodyear Malaysia melakukan kerja lembur sebanyak 229 jam dalam sebulan, lebih dari dua kali waktu maksimum yang diperbolehkan menurut hukum Malaysia. Para pekerja mengatakan gaji mereka telah dipotong sepihak dan perusahaan menyita paspor mereka.

Goodyear menolak mengomentari tuduhan tersebut, dengan alasan masih dalam proses pengadilan.

Departemen tenaga kerja Malaysia mengatakan pada bulan Mei bahwa mereka telah mendakwa Goodyear pada tahun 2020 atas sembilan pelanggaran undang-undang perburuhan, yang tidak terkait dengan tuntutan hukum, mengenai jam kerja yang berlebihan dan pemotongan gaji yang salah.

Lima pekerja yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan kepada penyelidik HSI bahwa mereka tidak senang dengan fasilitas yang disediakan perusahaan Goodyear Malaysia, dengan asrama yang sesak, mereka membayar biaya perekrutan di negara asal mereka tetapi tidak mendapatkan kenaikan gaji atau tunjangan yang layak.

Baca juga: Dugaan Kerja Paksa, Sarung Tangan Medis dari Malaysia Tak Bisa Masuk Amerika

REUTERS