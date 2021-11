Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Bertelepon dengan Jokowi

Fumio Kishida. Du Xiaoyi/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, bertelepon dengan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis, 18 November 2021. Percakapan per-telepon itu dilakukan pada pukul 16:45 WIB dan berlangsung sekitar 15 menit.

Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangan menjelaskan, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas pelantikan Kishida sebagai Perdana Menteri Jepang dan menyampaikan keinginan untuk memperkokoh hubungan dengan Jepang. Keinginan Jokowi itu rupanya gayung bersambut karena Perdana Menteri Kishida pun sangat ingin untuk membangun hubungan yang erat dengan Indonesia.

Kedua kepala negara juga diantaranya membahas keinginan Kishida untuk mendorong kerja sama di kawasan sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kerja sama ini untuk mewujudkan “Indo-Pacific yang Bebas dan Terbuka” serta “ASEAN Outlook on Indo-Pacific”.

Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout

Selain itu, Perdana Menteri Kishida juga menyampaikan bahwa Jepang ingin bekerja sama di bidang pengembangan infrastruktur, pembinaan SDM, keamanan maritim, serta penanggulangan COVID-19. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengutarakan keinginan yang sama sehingga kerja sama kedua negara diharapkan bisa semakin kuat.

Kedua pemimpin juga bertukar pendapat mengenai situasi kawasan. Perdana Menteri Kishida menyampaikan bahwa Jepang menentang keras upaya yang dilakukan untuk mengubah status-quo secara sepihak di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Tak hanya itu, kedua pemimpin juga bertukar pendapat mengenai situasi Korea Utara. Dalam hal ini, Perdana Menteri Kishida memohon pengertian dan kerja sama Indonesia atas penyelesaian masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.

Mengingat Indonesia akan menjadi ketua G20 pada tahun depan dan ketua ASEAN pada 2023, yang juga bertepatan dengan tahun peringatan ke-50 hubungan persahabatan antara Jepang dan ASEAN, maka kedua pemimpin memastikan akan bekerja secara erat ke depan.

Baca juga: Kian Akrab, Erdogan dan Raja Salman Kembali Bertelepon

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.