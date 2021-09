5 Negara Pemberi Utang Terbanyak ke Amerika Serikat, Siapa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat terancam gagal bayar jika plafon utang tak dinaikkan. Menteri Keuangan Janet Yellen mengingatkan bahwa pemerintah dapat kehabisan uang tunai pada 18 Oktober 2021. Hal ini bisa dihindari bila Kongres menyetujui kenaikan batas utang federal.

Yellen mengatakan setelah 18 Oktober, ia tak yakin Amerika Serikat mampu membayar kewajibannya. Pernyataan itu diungkapkan Yellen sehari setelah Senat Republik menolak kenaikan batas utang AS untuk membayar pengeluaran pemerintah.

Jumlah utang AS tahun ini mencapai sekitar US$ 28 triliun. Sekitar seperempat utang AS dari utang intra-pemerintah, yaitu utang pemerintah AS kepada badan-badan federal lainnya. Sisanya adalah utang publik yang mencakup surat berharga negara.

Melansir dari investopedia, Jepang dan China merupakan pemberi utang terbesar AS. Berikut data lengkapnya:

1. Jepang

Jepang adalah pemegang utang Amerika Serikat terbesar, dengan US$ 1,266 triliun kepemilikan treasury yaitu surat utang atau obligasi per April 2020. Ini adalah tingkat utang tertinggi yang dimiliki Jepang dalam beberapa tahun, mengalahkan China sebagai pemegang utang AS terbesar nomor 2.

Peningkatan kepemilikan Jepang merupakan yang terbesar sejak 2013. Imbal hasil yang rendah di Jepang membuat surat utang AS lebih menarik dibadingkan di negara Sakura tersebut.

2. China

China menempati urutan kedua pemegang surat utang pemerintah Amerika Serikat dengan menguasai US$ 1,07 triliun pada April 2020. Namun sejak dua tahun terakhir China telah memangkas kepemilikan surat utang AS dan merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Saat ini China memegang 15,5 persen dari utang luar negeri AS.

3. Inggris

Inggris telah meningkatkan kepemilikannya dalam utang AS selama delapan tahun terakhir. Pada April 2020 Inggris menguasai surat utang AS sebesar US$ 368 miliar atau sebesar 6 persen dari total utang luar negeri.

4. Irlandia

Irlandia merupakan pemegang surat utang AS terbesar keempat, meski ekonomi negara ini tak sebesar negara-negara Eropa lainnya, seperti Jerman. Namun banyak perusahaan multinasional Amerika Serikat, seperti Alphabet/Google, mendirikan kantor di sana sehingga menguntungkan dari sisi pajak. Irlandia memegang US$ 300 miliar surat utang AS, atau sekitar 4 persen dari total utang luar negeri.2

5. Luksemburg

Luksemburg adalah pemegang utang Amerika Serikat terbesar kelima di antara negara-negara asing. Surat utang AS yang dikuasai Luksemburg mencapai US$ 267,8 miliar atau setara 3,8 persen dari total kepemilikan asing.

