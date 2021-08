Selandia Baru Buka Pintu untuk Turis yang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Matamata Tourist Information Center bergaya Lord of The Ring. Kawasan Hobbiton ini dijadikan atraksi wisata oleh pemerintah Selandia Baru. Kawasan Hobbiton termasuk dalam salah satu tujuan pariwisata negara Selandia Baru, bahkan terdapat paket wisata untuk mengunjungi Hobbiton dan tempat syuting Lord of The Ring lainnya.13 Maret 2013. Getty Images.