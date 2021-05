Raja Abdullah Sebut Provokasi Israel Menyebabkan Kekerasan Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Abdullah dari Yordania pada Senin berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui panggilan telepon, dan mengatakan tindakan provokatif berulang Israel terhadap warga Palestina telah menyebabkan kekerasan saat ini.

"Yang Mulia Raja Abdullah II: komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab, bergerak lebih aktif untuk menghentikan pelanggaran Israel di #Yerusalem, agresi ke Gaza #yordania," cuit akun Twitter resmi Kerajaan Yordania pada Selasa.

His Majesty King Abdullah II, in a call with #UN Secretary General António Guterres, reaffirms that the recurrent provocative Israeli actions against Palestinians have led to the ongoing escalation, pushing the region towards more tension#Jordan