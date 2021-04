Kecelakaan Mobil Tangki Ubah Sungai di Wales Jadi Sungai Susu

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah sungai di Wales menjadi sungai susu setelah sebuah kapal tangki yang mengangkut susu terbalik dan menumpahkan isinya ke dalam air.

Sungai Dulais di Llanwrda, Carmarthenshire, memutih setelah sebuah mobil tangki susu terbalik di jalan terdekat pada Rabu 14 April sore, dilansir dari Wales Online, 18 April 2021.

Netizen Twitter bernama May Lewis mengunggah video yang menunjukkan air susu mengalir di atas air terjun kecil.

"Jumlah susu yang tidak diketahui telah memasuki Sungai Dulais hari ini setelah RTC (kecelakaan lalu lintas jalan raya) yang melibatkan sebuah mobil tangki susu yang terbalik di jalan," cuit akun Natural Resources Wales (NRW), Sky News melaporkan.

"Mobil tangki itu membawa susu dan jumlah yang tidak diketahui telah tumpah ke sungai. Hal ini menyebabkan perubahan warna yang signifikan di sepanjang sungai dan petugas NRW telah berada di lokasi hari ini untuk menilai dampaknya," tulis NRW di Facebook.

An unknown quantity of milk has entered the River Dulais today following a RTC that involved a milk tanker which had left the road.

This has led to significant discoloration along the river & officers have been on site to assess the impact & will continue tomorrow morning. pic.twitter.com/TnBbMYQEGL