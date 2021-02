Ratusan Mobil Tangki Minyak Terbakar di Afghanistan

TEMPO.CO, - Sekitar 500 kendaraan pengangkut minyak terbakar di pos Bea Cukai Afghanistan yang berbatasan dengan Iran. Laporan awal mengatakan kebakaran terjadi akibat sebuah kapal tanker gas meledak namun belum ada penjelasan tentang penyebabnya.

Kebakaran besar ini membuat 60 orang terluka, menghanguskan ratusan mobil, memutuskan sambungan listrik, dan menimbulkan kerugian jutaan dolar.

Otoritas Iran mengirim mobil pemadam kebakaran dan ambulans ke seberang perbatasan, sementara sejumlah penduduk setempat memerangi kobaran api di kota perbatasan Islam Qala sebelum berhasil dikendalikan.

#AFG fuel tankers exploding. Investors losing their money in a matter of seconds. Financial tragedy on the Afghan - Iran border. No one knows what started the fire. No reports of casualties or fatalities at this stage. Video shared with me. pic.twitter.com/hb127UqSv5