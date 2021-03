Pelaku Penembakan di Colorado Sudah Ditahan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penembakan terjadi lagi di Amerika Serikat. Pada Senin, 22 Maret 2021, seorang laki-laki melepaskan tembakan ke arah sebuah supermarket di Boulder, Colorado, Amerika Serikat.

Saat berita diturunkan, peristiwa penembakan ini telah menewaskan 10 orang, termasuk seorang anggota kepolisian. Pelaku penembakan saat ini sudah ditahan, namun identitasnya belum dipublikasi.

Peristiwa penembakan mematikan ini tercatat yang kedua kalinya dalam tempo kurang dari sepekan.

Kepolisian Colorado belum memberikan detail soal penembakan ini. Motif penembakan pun belum terungkap.

Penembakan persisnya terjadi pada Senin, 22 Maret 2021 sekitar pukul 3 sore di supermarket King Soopers di Boulder, wilayah utara Colorado, Amerika Serikat. Masyarakat yang sedang berbelanja dan karyawan supermarket King Soopers lari menyelamatkan diri saat aparat kepolisian mengepung lokasi penembakan, yang berada sektiar 2 mil dari Universitas Colorado.

Today, ten lives were tragically lost, including Boulder Police Officer Eric Talley. Officer Talley served more than ten years with the Boulder Police Department and tragically lost his life at the age of 51 while working to save the lives of others.

Full statement: pic.twitter.com/kZ65VrAmRi