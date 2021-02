Band Rock Bosnia Buat Robot untuk Gantikan Personel Main Musik

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa dari kampus teknik di Bosnia menciptakan robot humanoid musisi rock yang mereka beri nama Robby Megabyte.

Robby Megabyte akan bergabung dengan band rock paling populer Bosnia, Dubioza Kolektiv. Robby Megabyte sendiri bisa menyanyi dan memainkan alat musik

Mahasiswa dari sekolah teknik elektro Universitas Sarajevo memutuskan untuk membuat Robby setelah band tersebut meminta robot yang dirancang agar sesuai dengan konsep album #fakenews mereka, yang dirilis tahun lalu.

"Robot kami...suka makan, minum, berteriak, dia suka musik," kata Vedran Mujagic, pemain bass band yang paling terlibat dalam mendesain konsep untuk Robby, dikutip dari Reuters, 5 Februari 2021.

Almir Besic (Kiri), mantan mahasiswa Fakultas Teknik Elektro dan Vedran Mujagic, anggota grup rock "Dubioza Kolektiv" merakit robot humanoid bernama "Robby Megabyte" di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina 3 Februari 2021. [REUTERS / Dado Ruvic]

Dalam klip video untuk album #fakenews, salah satu anggota band memikirkan punya robot yang melakukan pekerjaannya sambil bersantai dan bersenang-senang, jadi dia memesan satu robot dan merakitnya.

Pada akhirnya band digantikan oleh robot di musik video, memungkinkan para personel pergi dan berpesta. Tetapi mereka terkunci di luar studio dan robot-robot itu tertawa, mengundang para perempuan muda untuk menari dan minum saat para personel melihat dari luar.

"Setiap hal kecil berada di bawah kendali mesin," Robby menyanyikan lagu berjudul "Take my job away".

"Pesan lirik tentang kecerdasan buatan yang jahat yang mengambil pekerjaan dari orang baik - dimaksudkan untuk menjadi pesan ironis," kata Mujagic.

Salah satu mahasiswa yang membantu pembuatan robot yang digunakan dalam album tersebut, Almir Besic, mengatakan proyek tersebut menjadi tantangan baru buat mereka karena awalnya mereka tidak tahu apa-apa tentang pencetakan 3D yang dibutuhkan untuk membuat robot, dan juga kekurangan peralatan yang diperlukan untuk merakit robot.

Mereka menggunakan bahan daur ulang, termasuk poros-poros VW Golf 2 dan roda troli bayi, untuk membuat platform tempat Robby bergerak. Mereka membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Momen ketika Robby hidup adalah momen yang sangat membahagiakan, setelah begitu banyak usaha, begitu banyak waktu dihabiskan untuk bekerja di kampus untuk melihat apakah itu berhasil," kata Besic.

Band rock Dubioza Kolektiv dikenal dengan gaya musik eklektik dan lirik yang mengkritik sosial dan politik.

Robot rock Robby Megabyte mengambil bagian dalam pertunjukan mingguan online band yang disebut "Pertunjukan Karantina", selama lockdown yang diberlakukan pemerintah Bosnia tahun lalu untuk mengekang penyebaran virus corona.

