Boneka Rajut Bernie Sanders Laku Rp 570 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah boneka rajut yang terinspirasi dari meme Bernie Sanders terjual dengan harga US$ 40.600 (Rp 570 juta) dalam lelang yang akan disumbangkan untuk amal.

Perempuan Texas, Tobey King, membuat boneka rajut Senator Vermont itu setelah foto-foto Sanders yang mengenakan parka dan sepasang sarung tangan wol saat pelantikan Presiden AS Joe Biden, mulai viral di media sosial dan menjadi meme.

"Pada Hari Pelantikan, ketika saya melihat meme itu sedang tren, saya berkata, 'Oh, saya akan memilih pola itu, saya akan segera memodifikasinya agar terlihat seperti pakaian pelantikannya'," kata King, 46 tahun, dari Corpus Christi, dikutip dari Reuters, 29 Januari 2021.

"Saya membuatnya dalam waktu sekitar tujuh jam," katanya.

King kemudian memutuskan untuk menjual boneka itu di eBay untuk berkontribusi pada Meals on Wheels, sebuah proyek amal memberi makan gratis untuk lansia Amerika, setelah seorang teman memberi tahu dia bahwa Sanders menjual kaus dengan meme itu untuk mengumpulkan uang untuk amal.

"Dia sangat rendah hati dan benar-benar seseorang yang saya kagumi karena tujuannya benar-benar mencoba membantu orang. Itu sangat menginspirasi," kata King.

Senator AS Bernie Sanders duduk menjaga jarak saat menghadiri Pelantikan Presiden Joe Biden di Front Barat Capitol A.S. di Washington, AS, 20 Januari 2021. [Caroline Brehman / Pool via REUTERS]

King, yang suaminya kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19, mengatakan dia telah menjual boneka untuk membantu keluarganya memenuhi kebutuhan.

"Kami semua berjuang di tahun 2020," katanya. "Bagi saya...hal terbaik untuk dilakukan adalah mulai mencoba dan membantu orang lain. Itu benar-benar membuat perbedaan."

CNN melaporkan, tawaran awal untuk boneka buatan tangan pada Sabtu hanya 99 sen (Rp 13.900), tetapi pada Selasa barang tersebut memiliki 167 tawaran dengan tawaran terbesar pada US$ 20.300 (Rp 285 juta), tetapi eBay menawarkan harga jual total US$ 40.600 (Rp 570 juta).

Seorang juru bicara eBay mengatakan mereka terinspirasi oleh keputusan King untuk menyumbangkan hasil penjualan boneka rajut Bernie Sanders, dan eBay menyamai tawaran pemenang lelang untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan.

