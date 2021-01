Bernie Sanders Senang Meme-nya Bisa Raup Jutaan Dolar AS untuk Amal

TEMPO.CO, Jakarta - Senator AS yang meme-nya viral, Bernie Sanders, mengaku senang penampilannya saat pelantikan Joe Biden bisa meraup jutaan dolar AS untuk kegiatan amal dengan menjual kaus sweater yang dicetak dengan fotonya.

Bernie Sanders, senator progresif berusia 79 tahun, viral ketika dirinya menghadiri pelantikan Joe Biden-Kamala Harris pada 20 Januari. Ketika acara tersebut dipenuhi hadirin yang mengenakan pakaian formal seperti tuxedo atau jas mantel hitam, Bernie Sanders muncul dengan jaket parka Burton dan sarung tangan buatan tangan hadiah dari seorang guru di Vermont.

Meme itu menampilkan mulai dari sarung tangan rajut Sanders yang menyentuh Tangan Tuhan Michelangelo di Kapel Sistina, sampai Bernie Sanders yang diedit sedang membantu aktor Demi Moore membuat tanah liat di roda tembikar dari film "Ghost," hingga Sanders bergabung dengan Konferensi Yalta Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, duduk di sebelah Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Presiden AS Franklin Roosevelt, dan pemimpin Soviet Joseph Stalin, dikutip dari Reuters, 25 Januari 2021.

Senator Bernie Sanders menjual kaus dengan foto pelantikan ini yang menjadi sensasi internet.[CNN]

Ditanya oleh CNN pada hari Minggu apakah dia menikmati meme itu seperti orang lain di dunia, pria berusia 79 tahun itu memberikan senyum yang tidak seperti biasanya dan mengatakan dia sangat senang bahwa sarung tangan rajut, masker wajah biru, dan kilau khasnya bisa diubah menjadi amal untuk membantu jutaan warga Amerika.

"Kami tidak hanya bersenang-senang tetapi apa yang kami lakukan di sini di Vermont adalah kami akan menjual kaus dan T-shirt di seluruh negeri, dan semua uang yang akan dikumpulkan, yang saya perkirakan akan menjadi pasangan jutaan dolar, akan digunakan untuk program seperti 'Meals on Wheels,' yang memberi makan warga lansia berpenghasilan rendah," kata Sanders, senator Vermont.

"Jadi, ternyata itu hal yang baik, dan bukan hanya hal yang menyenangkan," ucapnya.

Toko kampanye Sanders menjual kaus sweater yang menampilkan foto yang menginspirasi meme itu, dan semua hasil penjualan akan disumbangkan ke program Meals on Wheels di negara bagian asal Sanders di Vermont. Kaus oblong hitam seharga US$ 45 (Rp 631 ribu) dibuat di AS dengan foto gaya fashion Sanders.

Kaus sweater tersebut tampaknya sepopuler meme, yang saat ini terjual karena permintaan yang luar biasa, menurut situs web toko kampanye. Toko mengatakan butuh waktu hingga delapan minggu untuk menerima pesanan tersebut karena tingginya permintaan.

