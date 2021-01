Profil Patsy Widakuswara, Jurnalis VOA Asal Indonesia di Gedung Putih

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, - Voice of America (VOA) kembali menempatkan jurnalis asal Indonesia, Patsy Widakuswara, di Gedung Putih. Patsy sempat ditarik dari sana karena bertanya kepada mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Kembalinya Patsy ke Gedung Putih terjadi sehari setelah Presiden Joe Biden memecat CEO U.S. Agency for Global Media yang menaungi Voice of America, Michael Pack.

Dalam akun Twitter pribadinya, Patsy mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali meliput di Gedung Putih. "Saya harap ini mengakhiri kekacauan di agensi kami. Kami sangat senang untuk kembali meliput berita seperti yang selalu dimiliki @VOANews - secara komprehensif, dengan akurasi dan keseimbangan. Standar-standar ini akan kami lindungi dan terapkan, siapa pun yang menjabat. Sampai jumpa di Gedung Putih!," cuitnya 22 Januari 2021.

Mengutip dari laman VOA News, Patsy Widakuswara merupakan Koresponden Senior Gedung Putih VOA. Ia memiliki pengalaman siaran internasional lebih dari 25 tahun.

Patsy mengawali kariernya sebagai pembawa acara talk show radio di Jakarta pada tahun 1995 saat masih belajar hubungan internasional di Universitas Indonesia. Dia melanjutkan kariernya sebagai reporter dan pembawa acara di stasiun nasional ANTV dan Metro TV.

Patsy pindah ke Inggris pada 2001 setelah menerima Beasiswa Chevening untuk gelar master dalam jurnalisme dari Goldsmiths College, University of London. Dia bekerja sebagai asisten produser pada film dokumenter televisi pemenang penghargaan untuk BBC dan Channel 4.

Dari London, Patsy pindah ke Washington, DC dan bergabung dengan VOA pada 2003 sebagai pembawa acara dan produser senior di Indonesian Service di Washington, DC, di mana dia mengelola tim reporter politik dan investigasi.

