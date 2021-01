Pemerintahan Joe Biden Kembalikan Posisi Jurnalis VOA Asal Indonesia

Presiden AS Joe Biden menandatangani tiga dokumen termasuk deklarasi pelantikan, nominasi kabinet dan nominasi sub-kabinet di Ruang Presiden di Capitol AS setelah Pelantikan Presiden ke-59 di Washington, AS, 20 Januari 2021. [Jim Lo Scalzo / Pool via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Voice of America (VOA) mengembalikan posisi jurnalis VOA asal Indonesia ke korespondensi Gedung Putih setelah didemosi karena bertanya kepada mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Jurnalis senior VOA, Patsy Widakuswara, ditempatkan kembali ke Gedung Putih sehari setelah Presiden Joe Biden meminta pengunduran diri Michael Pack, CEO U.S. Agency for Global Media yang menaungi Voice of America, dikutip dari The Hill, 24 Januari 2021.

Di Twitter Patsy mengaku senang kembali meliput di Gedung Putih setelah dipindahtugaskan karena menanyai Mike Pompeo tentang kerusuhan Capitol AS.

Happy prof. news, I'm back to cover the WH for @voanews. My reassignment on Jan. 11 after I pushed to question Mike Pompeo on the Capitol riots has been canceled, following the change of leadership in @USAGMgov, incl. VOA Dir. Robert Reilly & Dep. Dir. Elizabeth Robbins. 1/5 — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) January 22, 2021

Badan tersebut mengalami kekacauan selama empat tahun di bawah mantan Presiden Trump, dengan setidaknya 20 karyawan VOA mengajukan perlindungan whistleblower setelah menuntut reformasi di badan tersebut.

Penolakan itu muncul awal bulan ini ketika beberapa wartawan memprotes siaran langsung pidato Pompeo di kantor pusat VOA. Wartawan tidak diizinkan untuk bertanya pada acara tersebut, dan banyak yang menganggap siaran tersebut sebagai bentuk propaganda.

Selama pidatonya, Pompeo mengkritik VOA karena kurang mewartakan berita positif tentang pemerintahan Donald Trump.

"Bukan berita palsu bagi Anda untuk menyiarkan bahwa ini adalah negara terhebat yang pernah dikenal dunia," kata Pompeo dalam siaran tersebut.

"Saya tidak mengatakan agar mengabaikan kesalahan kita. Akui mereka. Tapi bukanlah Voice of America, yang (hanya) berfokus pada segala sesuatu yang salah dengan bangsa kita yang hebat. Ini jelas bukan tempat untuk memberi rezim otoriter di Beijing atau Teheran sebuah wadah media," kata Pompeo.

Patsy Widakuswara, yang meliput Gedung Putih, dipindahtugaskan pada 11 Januari, beberapa jam setelah bertanya kepada Pompeo dalam sesi tanya jawab yang juga dihadiri Direktur VOA Robert Reilly, di mana jurnalis tidak diizinkan bertanya dan Pompeo dibiarkan untuk menggembar-gemborkan pencapaian pemerintahan Donald Trump.

Ketika Pompeo menolak untuk menanggapi pertanyaan, Widakuswara menoleh ke Reilly dan bertanya mengapa dia tidak mengajukan pertanyaan wartawan VOA kepada Pompeo, menurut orang-orang yang hadir, CNN melaporkan.

"Anda siapa," tanya Reilly, menurut orang-orang yang hadir di antara kerumunan di sekitar mereka dan rekaman audio. "Saya koresponden Gedung Putih untuk VOA," jawab Patsy Widakuswara.

Reilly menjawab dengan teguran, "Anda jelas tidak tahu bagaimana harus bersikap."

Setelah acara tersebut, Widakuswara berusaha untuk menanyai Pompeo saat dia keluar dari kantor mereka. Dia kemudian dicopot dari penugasan peliputan Gedung Putih.

Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA) mengutuk mutasi Widakuswara, yang menurut sumber di VOA dilakukan tanpa penjelasan hanya beberapa jam setelah pidato Pompeo, dan terjadi di tengah serangan terhadap demokrasi AS oleh pendukung Presiden Donald Trump yang mengepung Capitol pada 6 Januari dan menewaskan lima orang.

Pada 13 Januari, dia dipindahkan untuk kedua kalinya, lagi tanpa penjelasan dan kali ini tanpa pemberitahuan langsung.

Pemerintahan Joe Biden bergerak cepat pada Kamis sehari setelah dilantik untuk menunjuk kepemimpinan baru di Voice of America dan media lain yang didanai AS.

Hari pertama menjabat, pemerintahan Biden memberhentikan Direktur Voice of America, Robert Reilly, dan wakilnya, Elizabeth Robbins, dan menggantikan mereka dengan jurnalis berpengalaman dengan karir panjang di VOA dan jaringan lain yang didanai pemerintah, menurut sebuah pernyataan dari U.S. Agency for Global Media.

NBC melaporkan, Reilly digantikan oleh Yolanda Lopez, editor yang akan menjabat sebagai direktur pelaksana di VOA. Reilly baru beberapa hari lalu menugaskan kembali Lopez setelah Patsy Widakuswara bertanya ke Pompeo pada acara 11 Januari di kantor pusat Voice of America.

Bahkan setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden pada hari Rabu, Robbins dan mantan pejabat politik pemerintahan Trump lainnya di lembaga tersebut, John Jaggers, melanjutkan upaya untuk mencoba memecat beberapa karyawan VOA pada Kamis, menurut David Seide, seorang pengacara yang mewakili karyawan, NBC melaporkan.

Keduanya mendesak untuk memecat anggota staf meskipun pemerintahan Biden telah mengeluarkan instruksi untuk menangguhkan tindakan atau proses personel di VOA dan jaringan lainnya.

Tak lama setelah Kamis tengah malam, empat karyawan menerima sepucuk surat dari Jaggers yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dipindahkan "pada tanggal surat ini," kata Seide, yang membagikan kutipan dokumen tersebut dengan NBC News.

Kepemimpinan baru di U.S. Agency for Global Media, yang telah secara resmi mengambil alih kepemimpinan pada Rabu malam, dengan cepat membatalkan surat-surat tersebut pada hari Kamis, kata Seide.

Jaggers tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sekitar pukul 1 siang pada hari Kamis, lebih dari 24 jam setelah Joe Biden dilantik, Elizabeth Robbins mengirim email kepada seorang karyawan yang memberi tahu mereka bahwa sidang administratif terkait kemungkinan pemecatan mereka akan dilanjutkan dengan atau tanpa kehadiran mereka.

Robbins mengatakan kepada NBC News bahwa dia yakin dia mengikuti peraturan federal soal pemecatan seorang karyawan yang diduga melanggar persyaratan pekerjaan mereka. Jika proses pemecatan berjalan terus, akan sulit bagi manajemen baru VOA untuk membatalkan karena akan tertahan di bawah aturan federal, menurut Robbins.

Ketika Robbins diberitahu oleh manajemen baru bahwa dia akan dipecat, dia menjawab bahwa tindakan seperti itu akan ilegal, mengutip undang-undang yang baru-baru ini diadopsi tentang tata kelola VOA, kata Robbins.

Email kantornya kemudian dimatikan dan dia dikawal oleh petugas keamanan, kata Robbins. Direktur VOA, Reilly, juga berpendapat pemecatannya adalah ilegal dan dia juga dikawal keluar gedung, katanya.

Robbins mengatakan pemecatannya "bermotif politik" dan dimaksudkan untuk menekan dugaan pengaduan whistleblower oleh beberapa karyawan VOA.

Pemerintahan Joe Biden menunjuk Kelu Chao, yang telah bekerja selama hampir 40 tahun di VOA sebagai jurnalis dan manajer, sebagai pelaksana tugas CEO dari agensi induk VOA, U.S. Agency for Global Media. Brian Conniff, yang memegang posisi manajemen senior di agensi dan merupakan presiden Middle East Broadcasting Networks yang didanai AS, ditunjuk sebagai wakilnya.

Chao menggantikan Michael Pack, seorang kontroversial yang diangkat Trump yang dituduh oleh anggota parlemen dan kelompok kebebasan pers merusak independensi editorial di VOA dan media lainnya. Pack diminta mundur sebagai direktur VOA tidak lama setelah Joe Biden dilantik Rabu siang dan ia mengumumkan pengunduran dirinya sebelum pukul 2 siang waktu Washington.

