Pelaku Ledakan di Nashville Mengaku Terkena Kanker Sebelum Pengeboman

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Quinn Warner, pelaku ledakan di Nashville, mengatakan kepada mantan pacarnya bahwa dia didiagnosis kanker sebelum pengeboman, menurut New York Times.

Tiga pekan sebelum ledakan bom di Nashvill pada pagi Natal, Warner memberitahu kantornya dia berhenti via email. Dia juga memberikan mobil ke mantan pacar dan rumah ke seseorang sehari sebelum Thanksgiving.

Sebulan sebelum pengeboman, Warner juga memberikan rumah senilai US$ 160.000 (Rp 2,2 miliar) yang dia tinggali kepada seorang perempuan di California yang hubungannya dengan dia tetap tidak jelas, menurut laporan Daily Mail, dikutip 28 Desember 2020.

Satu-satunya yang dia punya adalah rumah mobil atau Recreation Vehicle (RV) bermerk Thor Motor Coach Chateau, yang dia parkir di halaman belakang rumah, New York Times melaporkan.

Rumah mobil (RV) milik Warner, yang diparkir di jalan pusat kota kota terbesar di Tennessee, meledak saat fajar pada hari Jumat. Nomor ID kendaraan dari RV juga cocok untuk Warner, kata agen FBI Memphis, Douglas Korneski, mengatakan kepada CNN.

Foto dari tangkapan rekaman CCTV rumah mobil rekreasi atau RV yang meledak di 2nd Ave N pada Jumat pagi, 25 Desember 2020. Mobil itu tiba di 2nd Ave pada 01:22 Jumat dini hari. Foto ini dirilis Departemen Kepolisian Metro Nashville.[Twitter @MNPDNashville]

Polisi mengatakan sebuah RV putih tiba di 2nd Avenue North di pusat kota Nashville pada Jumat pukul 1:22 pagi. Kepolisian kemudian men-twit gambar kendaraan tersebut.

Mobil rumah itu dilengkapi dengan bahan peledak dan satu set speaker untuk memainkan rekaman suara peringatan bom dan sebuah lagu berjudul "Downtown" oleh Petula Clark, lagu sedih populer yang dirilis pada tahun 1964.

Tiga orang dilaporkan terluka akibat ledakan, sementara Warner ada di dalam mobil itu saat meledak dan diyakini hanya dia satu-satunya orang yang meninggal.

Pejabat penegak hukum telah mengidentifikasi Anthony Quinn Warner sebagai pelaku ledakan di Nashville setelah DNA bagian tubuh manusia yang ditemukan di lokasi ledakan cocok dengan identitasnya.

"Kami sampai pada kesimpulan bahwa seseorang bernama Anthony Warner adalah pengebomnya. Dia ada saat bom meledak dan kemudian tewas," kata Don Cochran, jaksa AS untuk Distrik Tengah Tennessee, pada konferensi pers Ahad malam, Reuters melaporkan.

Para pejabat mengatakan masih terlalu dini dalam penyelidikan untuk membahas motif tersangka.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR