Anthony Quinn Warner, Pelaku Ledakan di Nashville yang Dikenal Pendiam

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat hukum federal Tennesse mengidentifikasi Anthony Quinn Warner sebagai pelaku ledakan di Nashville setelah DNA bagian tubuh manusia yang ditemukan di lokasi cocok dengan identitasnya.

Pengungkapan ini diumumkan setelah ratusan penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal, menghabiskan penyelidikan 60 jam setelah ledakan pada Jumat pagi.

"Dia ada di lokasi saat bom meledak dan dia tewas dalam pengeboman itu," kata Don Cochran, Jaksa Wilayah Tengah Tennessee, dilaporkan surat kabar The Tennesean, seperti dikutip 28 Desember 2020.

Melalui bukti DNA, pihak berwenang mengkonfirmasi bagian tubuh Warner ditemukan di tempat kejadian, kata Cochran.

Pakar forensik FBI mencocokkan sampel DNA yang ditemukan dari tempat kejadian dengan rumah Anthony Q. Warner, 63 tahun, yang rumahnya di dekat Antiokhia digeledah pada Sabtu oleh agen federal, menurut Reuters.

Ledakan bom di jantung ibu kota musik country Amerika melukai tiga orang dan merusak bisnis termasuk pusat peralihan AT&T, mengganggu layanan seluler, internet, dan TV di seluruh Tennessee tengah dan bagian dari empat negara bagian lainnya.

Saat penyelidik menindaklanjuti ratusan keterangan dari masyarakat, mereka menggeledah rumah Warner pada hari Sabtu dan mengunjungi agen real estate Nashville tempat dia bekerja di perusahaan servis komputer.

Pemilik Fridrich & Clark Realty, Steve Fridrich, mengatakan kepada surat kabar Tennessean bahwa selama empat atau lima tahun Warner datang ke kantor kira-kira sebulan sekali untuk memberikan layanan konsultasi komputer. Bulan ini Warner memberi tahu perusahaan melalui email bahwa dia tidak akan lagi bekerja untuk mereka. Dia tidak memberikan alasan, menurut Fridrich.

Kenalan Warner mengatakan kepada The Tennessean pada hari Minggu, menggambarkan Tony Warner sebagai ahli komputer wiraswasta dan orang rumahan yang merawat hewan peliharaan.

Warner dibesarkan di Antioch dan bersekolah di Antioch High School, lulus pada pertengahan 1970-an sebelum menetap di lingkungan yang sama dan bekerja di bidang IT.

Tapi dalam sebulan terakhir, Warner tampaknya mengatur banyak urusan. Dia mengalihkan kepemilikan rumah tempat dia tinggal selama beberapa dekade. Dia memberi tahu kliennya bahwa dia tidak akan bekerja lagi.

Catatan properti menunjukkan pada hari sebelum Thanksgiving, Warner mentransfer kepemilikan rumah lama di Bakertown Road kepada seorang perempuan Los Angeles.

Catatan transaksi alih kepemilikan sertifikat rumah hanya tercatat $ 0.

Steve Fridrich, pemilik Fridrich & Clark Realty, mengatakan Warner dipekerjakan empat atau lima tahun lalu sebagai kontraktor untuk menyediakan layanan TI untuk bisnis tersebut. Warner memperbaiki komputer perusahaan dan menyiapkan mesin untuk karyawan baru.

"Pada bulan Desember dia mengirimi kami email yang mengatakan bahwa dia tidak lagi bekerja untuk kami," kata Fridrich. Warner tidak memberi alasan.

Perusahaan menghubungi FBI setelah mengetahui melalui liputan berita bahwa Warner adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Agen FBI mengunjungi kantor Warner pada Sabtu malam, kata juru bicara FBI Jason Pack.

Warner tidak pernah berurusan dengan pihak berwenang sejak 1978, ketika sebagai orang dewasa muda ia dituduh memiliki obat terlarang. Dia menjalani dua tahun masa percobaan.

Buku tahunan dari Antioch High School menunjukkan Warner, remaja pendek berkacamata, bermain di tim golf sekolah.

Charlie Bozman, pelatih golf SMA Metro, bertanggung jawab atas posisi pelatih golf Antioch pada tahun 1974 ketika Warner bermain.

"Apa yang dapat saya ingat tentang dia pada dasarnya adalah tiga hal: diam, sopan, dan saya tidak suka menggunakan istilah itu, tapi terus terang aneh," kenang Bozman. "Dia adalah orang yang sangat pendiam. Dia tidak banyak berbicara di dekat saya."

"Saya tidak pernah memiliki masalah disiplin dengannya sama sekali, tetapi seluruh kelompok itu adalah anak-anak yang hebat."

Hingga saat ini, Warner tidak pernah aktif di media sosial atau situs web lain.

Anthony Quinn Warner, yang bersekolah di SMA Antioch High School pada 1974, adalah orang yang terlibat dalam ledakan di Nashville, 25 Desember 2020.

Tetangga yang telah tinggal di dekat rumah Warner selama puluhan tahun mengatakan dia jarang keluar rumah, malah menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja di halaman rumahnya. Dia menjaga dirinya sendiri di rumah, tetapi masih berbicara dengan tetangganya meski hanya obrolan ringan sebelum melanjutkan perjalanannya.

Steve Schmoldt dan istrinya, yang tinggal bertetangga dengan Warner selama 25 tahun, menggambarkan Warner sebagai orang rendah hati dan ramah, meskipun beberapa orang akan mengatakan dia agak aneh.

"Anda tidak pernah melihat siapa pun datang dan pergi," kata Schmoldt tentang rumah Warner. "Tidak pernah melihatnya pergi kemana-mana. Sejauh yang kami tahu, dia semacam ahli komputer yang bekerja di rumah."

Warner juga telah menempatkan lampu dan kamera keamanan di luar rumahnya. Dia melakukan banyak pekerjaan di halaman rumahnya, di mana antena tinggi menonjol di sisi rumah, kata Schmoldt. Warner sendiri yang membangun pagar di sekitar halaman rumahnya.

Tetangga tidak pernah berbicara tentang politik atau agama. Warner tidak pernah memberikan indikasi apapun tentang ideologi yang dia ikuti.

