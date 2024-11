Laporan: AS Habiskan Miliaran Dolar Pajak untuk Perang Israel di Timur Tengah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam laporan terbaru dari The National Interest, membahas tentang miliaran dolar pajak AS yang dikirim ke Israel untuk mendanai perang-perangnya yang sedang berlangsung.

Keputusan pemerintahan Biden untuk mengirim sistem pertahanan rudal THAAD dan 100 personel AS untuk membantu mengoperasikannya menandakan peningkatan dukungan AS untuk Israel selama perang multi-front.

Biaya yang terkait dengan dukungan ini meningkat dengan cepat, dan menempatkan pasukan AS di tanah Israel meningkatkan risiko keterlibatan langsung Amerika dalam perang, seperti yang dilaporkan oleh The National Interest pada Jumat, 1 November 2024.

Jumlah korban jiwa akibat perang di Gaza dan Lebanon sangat mengejutkan-40.000 martir di Gaza, dengan jumlah yang signifikan adalah perempuan dan anak-anak; jutaan orang mengungsi; dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih, di antara masalah lainnya. Korban-korban ini merupakan hasil yang paling tragis dari perang dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk menghentikan transfer senjata AS ke Israel, yang memperburuk situasi dan memicu eskalasi lebih lanjut.

Dari mana AS membiayai perang Israel?

Biaya signifikan lainnya yang belum banyak mendapat perhatian adalah miliaran dolar pajak AS yang mendukung agresi Israel yang sedang berlangsung dan pengerahan pasukan, kapal, dan pesawat AS di wilayah tersebut. Sebuah laporan terbaru untuk proyek Brown Costs of War memperkirakan bahwa senjata yang disubsidi AS untuk Israel telah mencapai setidaknya $22,76 miliar sejak awal perang di Gaza.

Menurut The National Interest, pemerintahan Biden telah mengumumkan lebih dari $20 miliar dalam penjualan senjata yang dapat diberikan kepada pasukan pendudukan Israel (IOF) di tahun-tahun mendatang, dan menambahkan bahwa penjualan ini menghadapi tentangan dari Senator Bernie Sanders (I-VT), Perwakilan Peter Welch (D-VT), dan Senator Jeff Merkley (D-OH), yang telah memperkenalkan resolusi untuk tidak menyetujui elemen-elemen tertentu dari kesepakatan tersebut, yang mencakup kemungkinan transfer jet tempur F-15, peluru artileri, dan bom berpemandu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jika penjualan dilakukan, sebagian akan ditanggung oleh kehadiran militer AS.

Biaya yang terkait dengan operasi militer AS yang terkait dengan perang yang sedang berlangsung-termasuk pengerahan kapal induk, pasukan tambahan, serangan rudal terhadap Yaman, dan penggunaan rudal AS untuk melawan respons militer Iran terhadap Israel – diperkirakan akan meningkat seiring dengan berlanjutnya perang.

Biaya yang paling signifikan akan muncul jika pemerintahan Biden mengindahkan seruan pemerintah Netanyahu untuk menargetkan fasilitas nuklir di Iran. Eskalasi ini kemungkinan besar akan memicu pembalasan timbal balik, menurut The National Interest.

Laporan tersebut menyoroti bahwa hal ini menambah biaya miliaran dolar yang terkait dengan pengerahan sekitar 40.000 tentara AS di wilayah tersebut, mempertahankan Armada ke-7 di Bahrain, dan mengoperasikan pangkalan udara utama di Qatar dan Uni Emirat Arab.

Lebih dari $22 miliar yang dihabiskan untuk transfer senjata dan operasi militer AS sejak awal perang di Gaza tidak seberapa jika dibandingkan dengan anggaran Pentagon secara keseluruhan, yang mendekati $1 triliun per tahun, seperti yang dinyatakan oleh The National Interest.

Laporan tersebut menekankan bahwa Kongres harus memotong transfer senjata AS ke Israel dan mendesak kesepakatan untuk perang yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa eskalasi tidak menguntungkan siapa pun.

AL MAYADEEN

