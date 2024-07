Mengenal Kim Young Hoon, Pria Asal Korea Selatan dengan IQ Tertinggi di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pria asal Korea Selatan, Kim Young Hoon, belum lama ini dinobatkan sebagai orang dengan intelligence quotient (IQ) atau kecerdasan intelektual tertinggi dalam sejarah. Pria berusai 35 tahun itu mendapatkan skor 276 di World Memory Championship atau Kejuaraan Memori Dunia.

“Dewan Olahraga Pikiran Dunia dengan ini mengakui YoungHoon Kim dari Korea Selatan sebagai orang dengan IQ tertinggi di dunia dan mengucapkan selamat kepadanya,” kata penyelenggara acara seperti dikutip dari The Korea Herald, 18 Juli 2024.

Kejuaraan Memori Dunia adalah acara internasional di mana individu-individu dengan kecerdasan tinggi yang telah dipilih sebelumnya, bersaing dalam kompetisi bergaya turnamen untuk menentukan pemenang akhir. Sebelum Kim, gelar ini disandang profesor Tionghoa-Australia, Terence Tao, dengan IQ 230.

“Saya ingin meneliti dan membantu meningkatkan kekuatan otak orang-orang di seluruh dunia menggunakan bakat saya di masa depan,” kata Kim setelah pengumuman tersebut.

Kim Young Hoon tercatat memiliki sederet gelar pendidikan, antara lain di bidang psikologi, ilmu saraf, konseling dan pembinaan, linguistik, sosiologi, filsafat, dan teologi nondenominasi. Gelar tersebut didapatkan dari perguruan tinggi berbeda, seperti Universitas London, Universitas Korea, dan universitas swasta nomor wahid di Korea, Universitas Yonsei.

Baca juga: Balon Sampah Korut Ganggu Penerbangan dan Sebabkan Kebakaran di Korea Selatan

Selain rentengan gelar pendidikan tersebut, Kim Young Hoon juga dinominasikan sebagai Doktor Kehormatan Sains oleh Queen Mary, Universitas London, pada 2024. Saat ini, sebagai penasihat kemitraan penelitian, ia berkolaborasi dengan laboratorium dan pusat penelitian di Universitas Cambridge dan Universitas Yale.

Kim Young Hoon merupakan satu-satunya anggota Mega Society dan Giga Society asal Korea, sebuah perkumpulan yang hanya menerima anggota dengan IQ sangat tinggi. Dia juga diketahui sebagai pendiri United Sigma Intelligence Association, kelompok nirlaba beranggotakan lebih dari 100 orang cerdas di seluruh dunia, termasuk profesor dari universitas ternama Harvard, Yale, dan Princeton.

Bahkan, United Sigma Intelligence Association merupakan tempat bernaung bagi tujuh pemenang Hadiah Nobel. Mereka adalah Noam Chomsky, Yuval Harari, Richard Dawkins, Howard Gardner, Neil deGrasse Tyson, Anthony Giddens, dan Terence Tao.

Kim pertama kali membuat namanya terkenal dengan tampil di SBS ‘Gifted Discovery Team’ pada 2015. Dibintangi sebagai pemain peringkat ketiga dunia dalam IQ pada saat itu, ia menunjukkan kejeniusannya dengan mengingat dua set (104) kartu poker yang dicampur secara acak dalam waktu sekitar 10 menit.

Dia baru-baru ini dinobatkan sebagai No. 1 di dunia dalam IQ oleh majalah AS “Readers Digest” dan juga menjadi sorotan internasional dengan melakukan wawancara video eksklusif dengan Dan Walkerford, pemimpin redaksi majalah Hollywood dan Celebrity U.S. Weekly.

Dilansir dari Gigasociety.net, berikut daftar prestasi IQ Kim Young Hoon:

1. Pemegang Rekor IQ Tertinggi di Dunia 276 pada tahun 2024

2. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Disertifikasi oleh Korea Record Institute

3. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Disertifikasi oleh World Genius Directory

4. Rekor IQ Tertinggi di Dunia yang Disertifikasi oleh Global Genius Registr

5. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Disertifikasi oleh GIGA Society

6. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Disertifikasi oleh ESOTERIQ Society

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

7. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Diakui oleh World Mind Sports Council (WMSC)

8. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Diakui oleh Kejuaraan Memori Dunia

9. Rekor IQ Tertinggi di Dunia Diakui oleh United Sigma Intelligence Association (USIA)

10. Keanggotaan Seumur Hidup Diberikan oleh Mega Society, Masyarakat dengan IQ Tertinggi di Dunia yang terdaftar di Guinness Book of World Records

11. Beasiswa Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia diberikan oleh World Genius Directory

12. Beasiswa Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia diberikan oleh Global Genius Registry

13. Beasiswa Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia diberikan oleh GIGA Society

14. Beasiswa Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia diberikan oleh ESOTERIQ Society

15. Penasihat Spesialis Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia untuk Kejuaraan Memori Dunia

16. Penasihat Spesialis Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia pada Kejuaraan Pemetaan Pikiran Dunia

17. Penasihat Spesialis Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia pada Kejuaraan Membaca Cepat Dunia

18. Penasihat Spesialis Kehormatan IQ Tertinggi di Dunia dari World Mind Sports Council

19. Keanggotaan Dewan Kehormatan diberikan oleh World Mind Sports Council

20. Keanggotaan Komite Ratifikasi/Penghargaan diberikan oleh Kejuaraan Memori Dunia.

Pilihan Editor: Daftar 10 Negara dengan IQ Terendah dan Tertinggi di Dunia