Miliarder Elon Musk Ikut Komentari Debat Capres AS, Sebut Amerika Tak Punya Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder dan pendiri Tesla serta SpaceX, Elon Musk, menuliskan lewat akun X kalau Amerika Serikat sebenarnya tak punya presiden dan jabatan itu untuk sementara kosong. Musk menggunakan media sosialnya untuk ikut mengomentari kekacauan politik setelah acara debat calon presiden (capres) antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mantan presiden Donald Trump. Musk mengunggah ulang sebuah pesan orang lain yang mengutip tulisan dikolom opini surat kabar New York Times berjudul 'Apakah Amerika Serikat Membutuhkan Seorang Presiden?'.

"Pertanyaan sesungguhnya, sejak kami jelas-jelas tak memilikinya," tulis Musk.

Real question … since we obviously haven’t had one for a while lmao https://t.co/NsyAROCW8a