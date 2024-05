Trump adalah Seorang Penjahat yang Dihukum, Bagaimana Nasib Pencalonannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Trump, mantan presiden AS pertama yang dihukum karena melakukan kejahatan, akan tetap menjadi orang bebas sementara dia menunggu hukuman dan dapat menghindari hukuman penjara sepenuhnya karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.

Berikut ini adalah apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kandidat presiden dari Partai Republik melawan kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, pada pemilu 5 November.

Apa yang terjadi sekarang?

Hakim yang memimpin kasus ini, Juan Merchan, harus terlebih dahulu menyetujui putusan dan membuat keputusan akhir, meskipun hal ini biasanya bersifat formalitas.

Terdakwa kriminal di New York biasanya dijatuhi hukuman dalam waktu beberapa minggu setelah divonis, tetapi perselisihan hukum pasca-vonis kadang-kadang dapat menyebabkan penundaan berbulan-bulan. Sementara itu, pengacara dan jaksa penuntut akan merekomendasikan hukuman dan kemudian memperdebatkannya di sidang vonis Trump, di mana Merchan akan mengambil keputusan.

Akankah Trump masuk penjara?

Kecil kemungkinannya.

Hukuman maksimum untuk kejahatan Trump dalam memalsukan catatan bisnis adalah 1-1/3 hingga empat tahun penjara.

Jarang sekali orang yang tidak memiliki riwayat kriminal yang hanya dihukum karena pemalsuan catatan bisnis dijatuhi hukuman penjara di New York. Hukuman seperti denda atau masa percobaan lebih sering dijatuhkan.

Terdakwa yang dihukum karena memalsukan catatan bisnis yang dijatuhi hukuman penjara biasanya menjalani hukuman satu tahun atau kurang, dan bahkan dalam kasus-kasus tersebut sebagian besar dihukum karena kejahatan lain seperti penipuan atau pencurian besar-besaran - tidak seperti Trump

Jika dihukum lebih dari denda, Trump dapat ditempatkan di bawah tahanan rumah atau dikenai jam malam, bukan dipenjara.

Sebagai mantan presiden, ia memiliki pengawal khusus seumur hidup, dan logistik untuk menjaganya tetap aman di balik jeruji besi bisa jadi rumit.

Trump juga dapat dibebaskan dengan jaminan sambil mengajukan banding atas vonisnya.

Dapatkah Trump mengajukan banding atas vonis tersebut?

Ya. Trump kemungkinan besar akan mengajukan argumen yang ditolak oleh Merchan sebelum persidangan, termasuk bahwa dakwaan tersebut cacat hukum dan bermotif politik.

Dia juga kemungkinan akan berargumen bahwa Merchan merampas haknya untuk mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan kesalahan hukum. Argumennya termasuk mengizinkan kesaksian cabul dari seorang bintang porno yang mengatakan bahwa dia pernah berhubungan seks dengan Trump. Kesaksian ini menurut para pengacaranya tidak masuk akal dan bertujuan untuk membuat juri marah terhadapnya.

Pembela kemungkinan akan berargumen bahwa dakwaan itu sendiri tidak tepat secara hukum. Memalsukan catatan bisnis itu sendiri merupakan pelanggaran ringan di New York, tetapi meningkat menjadi kejahatan berat jika dilakukan untuk membantu melakukan atau menyembunyikan kejahatan lain. Dalam kasus ini, kantor Bragg mengatakan bahwa kejahatan lain tersebut adalah konspirasi untuk melanggar undang-undang pemilihan umum.

Namun pengacara Trump berargumen bahwa hukum negara bagian tidak berlaku untuk pemilu federal.

Apakah Trump masih bisa menjadi presiden?

Ya. Konstitusi AS hanya mensyaratkan bahwa presiden harus berusia minimal 35 tahun dan merupakan warga negara AS kelahiran asli yang telah tinggal di AS selama 14 tahun.

Secara teori, Trump dapat dilantik dari penjara atau rumah tahanan pada Hari Pelantikan, 20 Januari 2025, jika ia berhasil menggeser Biden.

