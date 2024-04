10 Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia, Ada Tetangga RI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi sebagian orang dari negara berkembang, berkuliah, bekerja, atau memulai hidup di negara maju adalah impian yang amat didambakan. Selain jaminan pelayanan publik yang baik, negara maju biasanya juga menerapkan kesetaraan tanpa terkecuali, baik terkait gender, suku, agama, maupun ras.

Namun, sejumlah negara di dunia dikenal memiliki biaya hidup yang tinggi. Negara-negara dengan pemandangan alam yang memukau, seperti Swiss, Norwegia, dan Denmark bahkan masuk dalam daftar negara dengan biaya hidup termahal.

Baca Juga: PM Singapura Lee Hsien Loong Umumkan akan Mundur pada 15 Mei 2024

Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia

Pangkalan data Numbeo menyusun daftar 146 negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Oseania yang memiliki indeks biaya hidup tertinggi pada 2024. Penentuan daftar tersebut dilakukan dengan melihat harga relatif barang konsumsi, seperti bahan makanan, transportasi, restoran, dan utilitas.

Adapun 10 negara dengan biaya hidup tertinggi pada 2024 sebagai berikut:

1. Bermuda

Bermuda adalah negara kepulauan yang meliputi tujuh pulau utama dan beberapa pulau kecil di seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik. Skor indeks biaya hidup negara yang terpisah sejauh 1.050 kilometer dari Carolina Utara itu mencapai 133,6. Perkiraan biaya hidup di Bermuda adalah US$ 1.982,99 atau sekitar Rp 31 juta (kurs Rp 15.895) per orang per bulan, tidak termasuk sewa rumah.

2. Swiss

Di posisi kedua, ada Swiss yang mencatatkan skor indeks biaya hidup sebesar 112,2. Negara yang dianggap sebagai surga bagi pecinta alam itu membebankan pengeluaran yang selangit. Penyebab utamanya adalah besarannya pajak yang dibebankan pemerintah setempat dan kuatnya perekonomian negara. Perkiraan biaya hidup di Zurich, Swiss 1.200-1.700 Euro atau Rp 20-29 juta (kurs Rp 17.258) per orang per bulan.

3. Kepulauan Cayman

Kepulauan Cayman memiliki skor indeks biaya hidup sebesar 111,7. Negara yang terletak di Laut Karibia itu bergantung pada industri pariwisata untuk menciptakan kekuatan perekonomian. Perkiraan biaya hidup di Kepulauan Cayman sekitar US$ 1.200 atau Rp 19 jutaan per orang per bulan.

4. Kepulauan Virgin

Kepulauan Virgin merupakan negara kepulauan di Kepulauan Leeward, Laut Karibia yang mempunyai skor indeks biaya hidup sebesar 102,6. Perkiraan pengeluaran bulanan untuk satu orang mencapai US$ 2.200-3.000 atau Rp 34-57 juta, termasuk sewa tempat tinggal, transportasi, makanan, utilitas, dan biaya lainnya.

5. Bahama

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di peringkat kelima, ada Bahama yang masuk dalam daftar negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Dengan skor indeks biaya hidup sebesar 88,5, seseorang yang tinggal di Bahama harus merogoh kocek hingga US$ 1.426 atau sekitar Rp 22 juta per bulan, belum termasuk sewa tempat tinggal.

6. Islandia

Islandia menempati posisi keenam dengan skor indeks biaya hidup sebesar 85,7. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu di Islandia harus mengeluarkan biaya bulanan sebesar US$ 1.287,9 atau Rp 20 juta, belum untuk tempat tinggal. Meskipun begitu, angka itu sebanding dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta indahnya lingkungan yang ditawarkan.

7. Singapura

Dari Benua Asia, ada Singapura yang mencatatkan skor indeks biaya hidup sebesar 81,9. Setiap individu di Negeri Singa harus menyiapkan uang setidaknya US$ 1.132,7 atau sekitar Rp 18 juta untuk bertahan hidup, belum biaya sewa tempat tinggal. Kendati demikian, pemerintah setempat sangat menjamin fasilitas publik dan infrastruktur yang baik bagi penduduknya.

8. Barbados

Republik Barbados merupakan negara kepulauan yang berada di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Dengan skor indeks biaya hidup sebesar 79,4, setiap orang di Barbados harus mengeluarkan uang sekitar US$ 1.177,4 atau Rp 18 juta per bulan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, belum termasuk biaya sewa rumah.

9. Norwegia

Sebagai salah satu negara yang menawarkan keindahan alam luar biasa, Norwegia juga mencatatkan skor indeks biaya hidup tinggi, yaitu 79,2. Setiap individu yang tinggal di Norwegia sekurang-kurangnya mengeluarkan uang sekitar US$ 1.195,2 atau Rp 18 jutaan per bulan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, belum termasuk sewa kediaman.

10. Denmark

Denmark juga masuk dalam daftar negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Dengan skor indeks biaya hidup sebesar 75,2, setiap penduduk Denmark perlu menganggarkan US$ 1.171,3 atau sekitar Rp 18 juta per bulan untuk beraktivitas sehari-hari, belum biaya sewa rumah.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Kecanggihan Rudal dan Drone Iran yang Mampu Lewati 2 Negara Sebelum Tiba di Israel