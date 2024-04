Belum Sah Jadi Presiden, Prabowo Sudah Safari Ke Luar Negeri Bertemu Xi Jinping Hingga Anwar Ibrahim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah menuai sorotan publik setelah melakukan kunjungan ke beberapa negara. Dalam sepekan terakhir, Prabowo tercatat sudah berkunjung ke luar negeri mulai dari Cina, Jepang hingga Malaysia.

Meski belum resmi menjabat, Prabowo yang diumumkan sebagai Presiden terpilih sudah bertemu dengan sejumlah petinggi negara. Berikut adalah deretan pemimpin dunia yang telah ditemui Prabowo.

Xi Jinping

Prabowo melawat ke Cina pada Senin, 1 April 2024 atas undangan dari Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi kunjungan resmi pertama Prabowo sebagai Presiden terpilih. Keduanya bertemu di the Great Hall of the People untuk membahas sejumlah hal, terutama yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia-Cina.

Pada pertemuan bilateral ini, Xi dan Prabowo membahas hubungan Cina-Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung, kemitraan strategis hingga pengentasan kemiskinan. Xi pun berharap agar kerjasama antara kedua negara semakin kuat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Perubahan dunia semakin cepat dalam satu abad terakhir. Cina ingin menjaga hubungan erat dengan Indonesia dan memperkuat kerja sama di masa mendatang," kata Presiden Xi Jinping dalam pernyataan resmi pada Senin, 1 April 2024.

Setelah bertemu Xi Jinping, Prabowo keesokan harinya bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang. Di hari terakhir kunjungannya ke Beijing, Selasa, 2 April 2024, ia juga bertemu Menteri Pertahanan Admiral Dong Jun.

Fumio Kishida

Setelah Cina, Prabowo melanjutkan lawatannya ke negeri sakura. Di Tokyo, dia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu, 3 April 2024. Dalam pertemuannya itu, Prabowo menginginkan kerja sama keamanan dan ekonomi yang lebih dengan Jepang.

“Kami telah membangun hubungan kerja sama dan ke depan saya ingin memperkuatnya,” kata Prabowo kepada Kishida dalam pertemuan di Tokyo dilansir dari Reuters.