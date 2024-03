Perawat di Dokter Lintas Batas Kehilangan Kata-kata untuk Gambarkan Kondisi di Utara Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Loay Harb, perawat yang bekerja di bawah LSM Médecins Sans Frontières (Dokter Lintas Batas) menceritakan pada rekan-rekannya di Dokter Lintas Batas soal kengerian kondisi di Gaza utara buntut serangan Israel. Baginya, tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan buruknya kondisi di Gaza utara.

Harb ditugaskan di Gaza utara untuk memberikan bantuan kesehatan. Dia melihat adanya kekurangan bahan makanan yang signifikan dan betapa sulitnya hidup di wilayah yang terkepung. Di utara Gaza, tak ada listrik, tak ada sambungan internet, tak ada air bersih, tak ada tepung terigu, dan tak ada jalan keluar. Kondisi ini telah membuat mereka yang selamat dari pengeboman Israel menjadi tidak stabil (secara mental). Kemiskinan dan kelaparang mengepung warga Gaza utara.

Dokter Lintas Batas adalah LSM tingkat internasional. Lembaga nilaba tersebut menekankan mereka nyaris kesulitan melakukan kontak dengan para staf di Gaza. Harb adalah satu dari empat perawat dari Dokter Lintas Batas yang masih bertugas di utara Gaza.

“The current situation in Gaza is catastrophic and words can’t describe it.”

In rare contact with one of our staff members in northern #Gaza, MSF nurse Loay Harb describes the situation there, including the lack of food and the medical support he provides where he can. pic.twitter.com/7QPldoFavu