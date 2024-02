Roger Waters Sebut Bono 'Menjijikkan', Ini Sebabnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Roger Waters telah menyerang vokalis U2, Bono, atas komentarnya baru-baru ini yang mendukung Israel. Mantan musisi Pink Floyd, 80 tahun, menyebut penyanyi asal Irlandia itu "menjijikkan".

Dalam pertunjukan U2 baru-baru ini saat mereka manggung di Sphere, Las Vegas, Bono memberikan penghormatan kepada mereka yang terbunuh dalam serangan 7 Oktober lalu di festival musik Israel, Supernova.

Memperkenalkan lagu "Pride (In The Name Of Love)", Bono mengatakan: "Mengingat apa yang telah terjadi di Israel dan Gaza, sebuah lagu tentang anti-kekerasan tampak agak konyol, bahkan menggelikan, namun doa-doa kami selalu untuk perdamaian dan anti-kekerasan... Namun hati dan kemarahan kami, Anda tahu ke mana arahnya. Jadi bernyanyilah bersama kami... dan anak-anak cantik di festival musik itu."

Dia kemudian mengubah lirik lagu tersebut sambil bernyanyi: "Pagi-pagi sekali, 7 Oktober, matahari terbit di langit padang pasir... Bintang-bintang Daud, mereka mengambil nyawamu tetapi mereka tidak dapat mengambil kebanggaanmu."

Dalam wawancara baru dengan Al Jazeera, Waters mengecam komentar Bono. “Ibuku bercerita, ketika menghadapi masalah sulit, hal pertama yang harus dilakukan adalah baca – baca, baca, baca. Lalu, bagian selanjutnya mudah: lakukan hal yang benar,” ujarnya.

“Siapa pun yang mengenal Bono pergilah dan angkat pergelangan kakinya dan guncang dia… sampai dia berhenti menjadi bajingan besar.”

“Kita harus mulai mengatakan kepada orang-orang ini, pendapat Anda sangat menjijikkan dan merendahkan martabat… membela entitas Zionis,” tambahnya. “Apa yang dia lakukan beberapa minggu lalu di Sphere di Las Vegas, menyanyikan tentang Bintang Daud, adalah salah satu hal paling menjijikkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya.”

The Independent telah menghubungi perwakilan Bono untuk berkomentar.

Waters secara konsisten secara terang-terangan mengkritik pemerintah Israel. Bulan lalu, dia dilaporkan dipecat dari perusahaan musik BMG karena pernyataannya yang menghasut tentang Israel, Ukraina, dan Amerika Serikat.

Variety melaporkan bahwa Waters sendiri menyebut dirinya “dipecat” oleh BMG dalam wawancara video dengan Glenn Greenwald November lalu. Namun, komentar tersebut terkubur hampir setengah jam dalam percakapan; Waters mengklaim perpecahan tersebut disebabkan oleh tekanan dari kepentingan pro-Israel terhadap perusahaan induk BMG, Bertelsmann.

Sebuah sumber mengatakan kepada penerbitan tersebut bahwa BMG tidak setuju dengan versi Waters tentang kejadian tersebut.

Rumor perpecahan ini hanyalah dampak terbaru dari pernyataan kontroversial Waters tentang Israel, yang beberapa di antaranya ditanggapi dengan tuduhan antisemitisme.

Waters, yang dengan keras dan konsisten membantah tuduhan ini, menyebabkan kegemparan tahun lalu setelah mengenakan seragam di atas panggung di Berlin yang disamakan dengan seragam yang dikenakan Nazi.

Dia memenangkan pertarungan hukum pada April 2023 setelah hakim di Frankfurt menginstruksikan sebuah tempat untuk membatalkan konsernya, menuduhnya sebagai "salah satu antisemit yang paling terkenal di dunia".

THE INDEPENDENT

