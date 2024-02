Kasus Penyakit Kanker di Dunia Diprediksi Naik Dua Kali Lipat pada 2050

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WHO memprediksi kasus penyakit kanker total dari seluruh dunia akan mengalami kenaikan sampai 35 juta kasus pada 2050. Angka itu mengalami kenaikan 77 persen dibanding prediksi pada 2022.

Proyeksi itu dipublikasi pada Kamis, 1 Februari 2024, oleh badan di bawah WHO yang bernama International Agency for Research on Cancer (IARC). Dalam laporan IARC disebutkan, penggunaan tembakau, konsumsi alkohol, obesitas dan buruknya kualitas udara telah menjadi faktor pemicu utama naiknya prediksi kasus penyakit kanker pada 2050.

“Lebih dari 35 juta kasus kanker diprediksi terjadi pada 2050,” demikian laporan IARC yang diunggah ke website mereka. Angka prediksi ini lebih tinggi 77 persen dibanding prediksi pada 2022 yang sekitar 20 juta diagnosa.

Laporan IARC itu berdasarkan data dari 185 negara dan 36 tipe kanker. Pada 2022, ada sekitar 9.7 juta kematian akibat kanker total di seluruh dunia. Sekitar satu dari lima orang diperkirakan terkena sakit kanker dalam hidup mereka. Satu dari sembilan laki-laki meninggal karena sakit kanker dibanding perempuan yang perbandingannya satu banding 12 meninggal karena kanker

“Tumbuhnya beban kanker secara global mencerminkan populasi usia tua dan pertumbuhan populasi serta perubahan orang-orang yang terpapar sejumlah risiko pada penyakit kanker. Beberapa faktor risiko itu terkait dengan pertumbuhan sosial-ekonomi,” demikian keterangan IARC, terkait temuannya.

Data IARC juga mengungkap diganosa kanker bisa tergantung pada tempat dimana orang yang sakit kanker itu tinggal. Sebab salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah naiknya beban kanker pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan negara-negara berkembang.

Kepala IARC Freddie Bray pada Kamis, 1 Februari 2024, mengatakan diprediksi beban (kasus penyakit kanker) naik lebih dari dua kali lipat pada 2050. Banyak negara-negara di dunia saat ini tidak punya cukup kesiapan dalam menghadap masalah penyakit kanker.

Sumber: RT.com

