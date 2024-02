Pilpres 2024, Media Asing Soroti Prabowo yang Masih Aktif Jadi Menhan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Media asal Singapura, Channel News Asia, menyoroti jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan nomor urut 2.

Dalam artikel berjudul "Indonesia Elections 2024: Prabowo’s Dual Role as Minister, Presidential Hopeful Risks Abuse of Authority, Analysts Say," Channel News Asia menyatakan bahwa jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Pertahanan rawan disalahgunakan.

"Jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sekaligus kandidat presiden Indonesia mengkhawatirkan para analis dan aktivis, yang mengatakan bahwa hal ini membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara demi keuntungan politik selama siklus pemilu. Indonesia, menurut analis, harus kembali ke masa ketika para menteri dan pejabat tinggi negara diberhentikan dari jabatannya masing-masing setiap kali ingin berpartisipasi dalam pemilihan presiden sebagai kandidat," tulis Channel News Asia.

Media ini menyoroti Prabowo yang berkampanye di sela-sela tugasnya sebagai Menteri Pertahanan meski menjadi kandidat presiden dalam pilpres 2024. Pada 4 Januari 2024, Prabowo bertemu dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta. Ia baru saja setengah hari bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Pertemuan dengan sekelompok jurnalis senior dan pemimpin redaksi media massa berlangsung setelah makan siang untuk memaparkan tentang program-programnya sebagai calon presiden serta komitmen terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di negara ini.

Menurut Channel News Asia, Prabowo adalah menteri pertama yang masih menjabat namun diperbolehkan mencalonkan diri sebagai presiden tanpa mengundurkan diri. Seorang analis mengatakan peran ganda Prabowo menyebabkan basis pendukungnya tidak bertambah karena hal ini.

Sementara saingannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, bisa lebih leluasa berkampanye kapan pun dan di mana pun mereka mau karena tak lagi mengemban jabatan publik. "Dengan lebih banyak waktu luang, Anies dan Ganjar telah mengunjungi pelosok nusantara, terkadang bertemu dengan pemilih di kota-kota kecil dan desa-desa terpencil. Mereka juga mampu menjejali lebih banyak agenda saat berkunjung ke provinsi tertentu dan lebih banyak berinteraksi dengan pendukungnya masing-masing," tulis Channel News Asia.

“Empat puluh lima persen adalah jumlah suara yang sama yang diterimanya pada tahun 2019, ketika ia masih menjadi saingan Jokowi. Fakta bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemitraannya dengan putra Jokowi berarti ada yang salah dengan kampanyenya,” kata Hendri Satrio, pengamat politik di Universitas Paramadina Jakarta, dilansir dari Channel News Asia.

Selain Prabowo, pasangannya Gibran Rakabuming Raka, juga tak mundur dari jabatannya sebagai walikota Solo. Sebaliknya, calon wakil presiden Mahfud MD yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, telah mundur dari jabatannya.

Sebelum mengundurkan diri pada 1 Februari, Mahfud berjanji hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan menghabiskan sisa minggu itu untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri. Pengaturan ini, menurutnya, memudahkan masyarakat membedakan saat ia menjabat sebagai pejabat publik dan sebagai calon wakil presiden.

"Namun, Prabowo belum membuat pengaturan serupa dan akibatnya, ada keluhan yang diajukan terhadapnya bahwa ia menggunakan posisinya sebagai menteri pertahanan untuk keuntungan politik," kata Channel News Asia

“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto,” kata Julius Ibrani dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

CHANNEL NEWS ASIA

